Duell bis zur letzten Kurve

Die meisten Widersacher sind weg. Dani Pedrosa? Seit drei Wochen keine Titelchancen mehr. Dottore Rossi? Seit fast einem Monat. Oder Jorge Lorenzo? Verlor schon Ende September alle Ambitionen. Auf dem Weg zu seinem vierten WM-Titel in der MotoGP hat sie Marc Márquez alle abgehängt. Alle bis auf einen: Andrea Dovizioso.

Wenn in der Motorrad-WM heute um 14 Uhr in Valencia der Saisonfinal ansteht, dreht sich alles um die finale Entscheidung – jene in der Königsklasse. Und mit dem 31-jährigen Italiener Dovizioso mischt einer zuvorderst mit, dem man dies nicht zugetraut hätte. Vor allem: nicht mehr. Vor fast zehn Jahren war der Mann aus der Emilia-Reggiana in die MotoGP aufgestiegen. Obschon er in dieser Zeit bei den grossen Teams fuhr – bei Repsol Honda, Yamaha Tech3 und seit 2013 beim Ducati-Werksteam –, blieb seine Ausbeute bescheiden.

In dieser Saison wurde Dovizioso, der zuvor in all den MotoGP-Jahren erst einmal triumphiert hatte, plötzlich zum Siegfahrer. Er gewann sechs Rennen, darunter Ende August in Silverstone, weshalb er sechs Grands Prix vor Schluss noch immer WM-Führender war. Und bis zum Japan-GP blieb er Márquez’ Schatten, ehe vor drei Wochen in Australien der Rückschlag folgte. Der entscheidende? 21 Punkte liegt der nimmersatte Spanier jetzt vor dem aufstrebenden Italiener, nur ein Sturz seines Rivalen kann Doviziosos Lauf noch krönen. Doch selbst dann muss er in Valencia siegen.

Als Rossi vom Motorrad rutschte



«Im Motorsport kann alles passieren», ist sich Márquez bewusst, und hält fest, dass Sicherheitsdenken für ihn auch mit dieser Ausgangslage keine Option sei. «Soll ich etwa rausfahren und mich mit einem 9. oder 10. Platz zufriedengeben?», fragt er. Nein: «Ich werde fahren wie immer.» Dovizioso schätzt das ähnlich ein: «Marc ist keiner für Platz 11. Er will immer den Sieg.»

Seit 2002 beschliesst die Motorrad-WM ihre Saison auf dem Circuit Ricardo Tomo, westlich von Valencia. Manch dramatischen Final gab es seither. 2006 schob sich Nicky Hayden noch an Valentino Rossi vorbei, nachdem dieser von seiner Yamaha gerutscht war. 2013 kulminierte ein ohnehin schon enges WM-Duell zwischen Jorge Lorenzo und Márquez in einem irrsinnigen Rennen. Márquez gewann den Titel mit vier Punkten Vorsprung.

Diesmal ist die Ausgangslage anders: Einen Zweikampf mit Márquez um den Tagessieg kann sich Dovizioso nicht leisten – mit dem Blick fürs grosse Ganze muss er gar auf einen Ausfall des Katalanen hoffen. Tut er aber nicht: «Ich bin nur schon glücklich, dass ich sogar jetzt noch um den Titel kämpfen kann», sagt er. Druck verspüre er keinen, denn keiner habe etwas von ihm erwartet. «Ich versuche, in Valencia zu gewinnen, und schaue dann, was dabei herauskommt. Normalerweise kontrolliert Márquez eine solche Situation», sagt er.

An den Tagen nach dem GP finden auf dem Circuit Ricardo Tomo Testfahrten für die kommende Saison statt – allerdings ohne Tom Lüthi. Der Schweizer, 2018 im Team Marc VDS in der Königsklasse gemeldet, weilt zwar in Valencia, nach seinem Fussbruch musste er für die Testfahrten aber Forfait erklären. Ein letztes Mal in der Moto2-WM starten wird Jesko Raffin. (Tages-Anzeiger)