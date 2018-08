Lauda aus dem Koma erwacht

Nach seiner Lungen-Transplantation vom Donnerstag ist Niki Lauda seit Samstagmittag wieder bei Bewusstsein. Dies berichtet «oe24». Demnach sei dem dreifachen Formel-1-Weltmeister der Beatmungsschlauch abgenommen worden. Der 69-Jährige könne wieder selbstständig atmen.

Der Österreicher befindet sich seit dem 20. Juli wegen einer Lungenentzündung in einem Spital in Wien, am Mittwoch verschlechterte sich sein Zustand massiv. Deshalb wurde noch gleichentags aus dem Ausland ein Spenderorgan eingeflogen.

Wie lange Lauda im Spital bleiben muss, ist noch ungewiss. (fas)