Niki Lauda hat eine neue Lunge

Laut österreichischen und deutschen Medien liegt Niki Lauda nach seiner Lungentransplantation immer noch im künstlichen Koma. Die Familie lässt jedoch vermelden, dass der 69-Jährige noch am Freitag aus dem Koma geholt werden sollte. Gegenüber dem ORF sagten die zuständigen Ärzte: «Es ist momentan alles in einem sehr guten Verlauf und wir sind sehr zufrieden.»

Lauda hat sich in den Ferien auf Ibiza eine leichte Sommergrippe zugezogen, die sich dann aber zu einem schweren Infekt entwickelt hat. Von Fieberschüben geplagt, wurde er am 20. Juli ins Spital in Wien geflogen und dort behandelt. Nach einem weiteren Rückfall war Laudas Lunge so stark beschädigt, dass sie am Donnerstag ersetzt werden musste.

In seiner Karriere hat der 69-Jährige drei Formel-1-Weltmeisterschaften gewonnen. 1976 wurde er während eines Rennens auf dem Nürburgring bei einem Unfall schwer verletzt und trug starke Verbrennungen davon. Später war er als Unternehmer in der Luftfahrt aktiv und gründete unter anderem die Fluggesellschaft Lauda Air, die allerdings wirtschaftlich wenig erfolgreich war. Zuletzt verkaufte er seine Mehrheit an der Fluggesellschaft Laudamotion an den irischen Billigflieger Ryanair. 2012 wurde Lauda zum Aufsichtsratchef des Mercedes-Formel-1-Teams berufen. Anfang 2013 erwarb er zehn Prozent der Anteile an dem Rennstall. (nry/sda)