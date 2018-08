Imhof gewinnt Bronze in der Einzelverfolgung

Im kleinen Final setzte sich Imhof mit einem Steigerungslauf gegen den Russen Alexander Jewtuschenko durch. Der Schweizer, tags zuvor Achter im Omnium, distanzierte auf den 4000 Metern seinen Gegner in 4:16,654 um fast eine Sekunde.

Nach drei Viertel des Rennens wies Imhof noch einen Rückstand von acht Zehntel auf Jewtuschenko aus. Anders als der Russe konnte der Schweizer seine Pace aber durchziehen und fuhr praktisch die gleich schnelle Zeit wie in der Qualifikation am Mittag. Da hatte ihm Jewtuschenko noch sechs Zehntel abgenommen.

Im Duell um Gold setzte sich der Deutsche Domenic Weinstein gegen den Portugiesen Ivo Oliveira durch. Stefan Bissegger belegte in der Qualifikation in 4:21,059 den 9. Rang und schied aus.

Cyrille Thièry knapp neben dem Podest

Die Schweizer Bahnfahrer haben an den Europameisterschaften in Glasgow eine weitere Medaille nur knapp verpasst. Cyrille Thièry wurde im Punktefahren Vierter. Zu Edelmetall fehlten dem Westschweizer am Ende 12 Punkte. Gold ging an den Polen Wojciech Pszczolarski. (sda)