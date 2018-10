Schwingerkönig Matthias Sempach wird Bauer

Sempach ist gelernter Landwirt und Metzger und hat eine Weiterbildung zum Landwirtschaftlichen Betriebsleiter absolviert. «Schon als Kind habe ich von einem eigenen Hof geträumt», wird der Schwingerkönig von 2013 in einer Mitteilung seines Managements zitiert. Auf Anfang 2019 übernimmt Sempach den Hof, auf dem seine Partnerin, Heidi Jenni, aufgewachsen ist.

Der 1,94 Meter grosse «Böse» kann 106 Kranzgewinne, davon vier Eidgenössische, vorweisen. 2013 wurde Sempach in Burgdorf Schwingerkönig. Im Schlussgang bezwang er den Berner Christian Stucki. Im Jahr darauf gewann Sempach auch den Kilchberger Schwinget. In den Jahren 2012 bis 2014 war er jeweils Schwinger des Jahres. Am Berner Kantonalen Schwingest in Utzenstorf erklärte er im vergangenen August seinen Rücktritt. (ens/sda)