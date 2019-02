Österreich verpasst Gold – auch im Reporter-Duell

«Jawohl, Gooold für die Schweiz», schrie Reporter Men Marugg euphorisiert ins SRF-Mikrofon. Der Walliser Ramon Zenhäusern hatte gerade im entscheidenden Lauf des Parallel-Riesenslaloms brilliert und so den Sieg für die Schweiz im Team-Event herausgefahren.

Dass Wendy Holdener, Aline Danioth, Daniel Yule und Zenhäusern im Final ausgerechnet Östererreich bezwingen konnten, versüsste den Sieg für die Ski-Schweiz nochmals. Maruggs Reporter-Kollege von unseren östlichen Nachbarn litt sichtlich mit, zog sich die Mütze ins Gesicht – und gratulierte dann mit einem freundlichen Abklatschen.

Letzmals vor 10 Jahren zuoberst

Mit nun zwei Goldmedaillen – Holdener hatte bereits in der Kombination triumphiert – führt die Schweiz die Medaillenwertung der Ski-WM in Are an:

Der aktuelle Medaillenspiegel. Stand: Mittwoch 13. Februar. Quelle: Screenshot SRF

Noch sind vier Medaillensätze zu vergeben und natürlich lauern andere Nationen dicht dahinter. Aber dennoch: Die Hoffnung, dass die Schweiz auch am Ende der Weltmeisterschaft auf Rang 1 steht, ist gross. Zumal das Team mit Holdener, Zenhäusern und Yule in beiden Slaloms reelle Chancen aufs Podest besitzt.

Letztmals zuoberst im WM-Medaillenspiegel stand die Schweiz vor genau zehn Jahren in Val-d'Isère (2 Gold, 3 Silber, 1 Bronze). Bei den letzten beiden Austragungen triumphierte, Sie wissen schon: Österreich.

Umfrage Befindet sich die Schweiz auch am Ende der WM an der Spitze des Medaillenspiegels? Ja klar, das lassen wir uns nicht mehr nehmen.

Nein, es zieht noch mindestens eine Nation vorbei.

Abstimmen Ja klar, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. 27.4% Nein, es zieht noch mindestens eine Nation vorbei. 72.6% 665 Stimmen Ja klar, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. 27.4% Nein, es zieht noch mindestens eine Nation vorbei. 72.6% 665 Stimmen



