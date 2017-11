BaZ: Hajo Seppelt, in 90 Tagen beginnen die Olympischen Spiele von Pyeongchang. Sotschi 2014 offenbarte, dass nicht nur gedopt, sondern in grossem Mass staatlich gelenkt betrogen wird. Mit welcher Haltung soll ein Zuschauer die Spiele 2018 verfolgen?

Das muss jeder für sich wissen. Der Zuschauer kann sich ein Bild über die Funktionsweise des Spitzensports machen, dann soll er selber entscheiden. Wir (damit meint Seppelt sich und seine Kollegen der ARD-Redaktion, die als eigenes Ressort freie Hand haben, um Hintergründe zu beleuchten; Anm. der Red.) sind keine Spassbremsen, wir wollen nur das ganze Bild vermitteln. Manche schalten für Pyeongchang ein, manche werden ausschalten.

Werden diejenigen, die einschalten werden, dopingfreien Sport sehen? Wird es je dopingfreien Sport geben?

Dopingfreier Sport ist eine komplette Illusion. Genauso wie ein Strassenverkehr, bei dem niemand bei Rot über die Kreuzung fährt. Es wird auch nie eine Gesellschaft geben, in der es keinen Mord, Totschlag und Raub geben wird. Es ist eine märchenhafte Idee zu glauben, es werde jemals anders sein, obwohl manche Leute sich dies so wünschen. Die Frage ist, wie ernsthaft der organisierte Sport – das IOC und die Antidoping-Agenturen – den Kampf gegen Korruption und Doping im Sport führt. Und da ist noch viel Luft nach oben.

Die führenden Anti-Doping-Agenturen fordern den Ausschluss Russlands von den Olympischen Spielen 2018. Wird es so weit kommen?

Ich glaube nicht, dass das IOC das Interesse hat, Russland als Ganzes auszuschliessen. Sie reden immer von der «individual justice», sie bestrafen einzelne Athleten und lenken von der Systemverantwortung Russlands ab. Es geht aber darum, dass ein Land seine eigenen Athleten verraten hat. Und deswegen gehört das System bestraft – natürlich trifft es dann zwangsläufig auch die Athleten als Teil und in vielen Fällen Nutzniesser dieses Systems. Sollte aber das IOC gegen Russland keine kollektive Sanktion verhängen, würde die fatale Botschaft in die Welt hinausgetragen werden: Ihr könnt dopen und vertuschen, wie ihr Lust und Laune habt, im ganz grossen Stil. Ihr könnt die Olympischen Spiele 2014 ad absurdum führen. Und trotzdem würde es heissen: Welcome to Pyeonchang!

Die russischen Langläufer Alexander Legkow und Jewgeni Below wurden vom IOC lebenslänglich für Olympische Spiele gesperrt. Sind sie Bauernopfer?

Es zeichnet sich schon sehr stark ab, dass einzelne Athleten bestraft werden und nicht Russland als Ganzes. So befeuert man die Schwarze-Schafe-Theorie, die besagt: Einzelne Sportler sind das Problem, nicht das System.

Die Russen kritisieren Ihre Arbeit und sagen, Sie hätten es direkt auf Russland abgesehen.

Es geht hier nicht um Russland-Bashing. Es geht auch nicht um Politik, sondern schlicht darum, dass man Regeln befolgen muss. Und das IOC hätte den Regeln folgen können, man hätte Russland schon bei den Olympischen Spielen in Rio sperren können, auch wenn Herr Bach das Gegenteil behauptet.

Welche Rolle spielt IOC-Präsident Thomas Bach in dieser Geschichte?

Herr Bach ist ein Funktionär der alten Schule. Er ist seit Jahrzehnten im IOC verankert, er hat sich als fleissiger Arbeiter unabdingbar gemacht. Herr Bach verfolgt vor allem ein Interesse: Die Macht des IOC zu fördern und zu schützen, um jeden Preis. Immer wieder – etwa bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau, 84 in Los Angeles, 88 in Seoul, aber auch 2004 in Athen und danach – war es offensichtlich, dass das Dopingkontrollsystem an seine Grenze stösst. Doch das IOC redete meist nur darüber, wie effektiv alles sei. Jetzt sehen wir, am Beispiel von Sotschi, dass das Kontrollsystem komplett gescheitert ist.

Harte Worte.

Es soll mir noch einer erzählen, dass es in der Realität so etwas wie «Nulltoleranz» gibt, wie es Herr Bach zu sagen pflegt. «Nulltoleranz» würde ja heissen: Russland muss raus. Ob das passiert, ist allerdings fraglich.

Ist mit Thomas Bach an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees Veränderung vorstellbar?

Ich glaube, dass mit Herrn Bach die alten, verkrusteten Strukturen eher gestärkt als geschwächt werden. Dazu kommt, dass die Welt-Antidoping-Agentur Wada mit einem sehr schwachen Präsidenten Craig Reedie auf dem falschen Weg ist.

Sie sagen also, dass die Welt-Antidoping-Agentur Wada ihren Zweck nicht erfüllt?

Ich halte die Wada im Prinzip für eine gute und wichtige Organisation, aber sie ist dermassen von Interessenskonflikten überschattet, dass sie keinen unabhängigen Kampf gegen Doping führen kann. Präsident Reedie war Vizepräsident im IOC, er wirkt für mich oft wie eine Marionette von Herrn Bach. Und wenn man sieht, wie viele Länder in den letzten Jahrzehnten den Code der Wada nicht erfüllt haben … Ich kann mich an kein einziges Mitgliedsland erinnern, das von Spielen ausgeschlossen wurde.

Das Dopingsystem scheint man nicht in den Griff zu bekommen, als Reaktion wenden sich immer mehr westliche Demokratien vom olympischen Sport ab. Diese Entwicklung muss Sie positiv stimmen.

Das ist meiner Meinung nach die Antwort auf das Versagen des IOC, sich den Herausforderungen der neuen Zeit zu stellen. Wer behauptet, dass die Antidoping-Arbeit in Rio 2016 erfolgreich war, hat offensichtlich die Unterlagen nicht gelesen. Durch die Arbeit einiger Journalisten weltweit in den letzten Jahren haben die Leute ein differenziertes Bild vom Sport bekommen. Im Gegensatz zu dem, was im Fernsehen von Sportgrossveranstaltungen zu sehen ist – also Inszenierung von Dramaturgie und Entertainment –, bieten wir eine andere Perspektive. So haben die Zuschauer beide Seiten der Medaillen vor sich, können sich ein ganzes Bild machen und die Dinge damit womöglich differenzierter beurteilen. Wenn wir das als Journalisten erreichen, ist das gut.

Wieso haben Sie sich dem Kampf gegen Doping und der Aufdeckung von Missständen verschrieben?

Mich nervt Ungerechtigkeit und wenn Menschen etwas vorgemacht wird. Ich halte das System Spitzensport in weiten Teilen für heuchlerisch und verlogen. Sport ist Kulturgut und nicht bloss ein Produkt, wie es leider von vielen Protagonisten des Sportbusiness heute gesehen wird. Diesen Umstand muss man beleuchten.

Und darum sind Sie investigativer Journalist geworden?

Wer sich mit dem Thema Doping beschäftigt, arbeitet früher oder später automatisch investigativ. Ich habe schon früh gemerkt, dass man richtig tief wühlen muss, um an Fakten zu kommen.

Sie haben etliche Missstände aufgedeckt und viele Feinde gegen Sie aufgebracht. In Russland gelten Sie als Staatsfeind. Haben Sie keine Angst um Ihr Leben?

(Überlegt) Nein. Wir waren im Jahr 2014 in Russland unterwegs, als die ganze Welt über die Krim-Annexion gesprochen hat. Sotschi war vorbei, und kaum jemand in Russland hat sich dann für Sport interessiert. Da konnten wir vergleichsweise gut recherchieren. Wir gingen unter dem Radar durch. Danach wurde der Druck der Russen grösser. Im Jahr 2016 gab es tatsächlich auch unangenehme Situationen mit russischen Journalisten. Seither gebe ich russischen Staatsmedien auch keine Interviews mehr. Was viele von diesen Kollegen machen, hat nichts mit Wahrheitsfindung zu tun. Wer erzählt, dass wir in Westeuropa nur schlechten Journalismus machen, der war noch nie in Russland.

In Rio liessen Sie sich von Bodyguards beschützen. Wie sieht das in Ihrem Alltag aus, wenn Sie in Deutschland sind?

Dazu möchte ich keinen Kommentar abgeben.

Wurden Sie schon mal bedroht?

Ja, das wurde ich. Vorwiegend im Internet und über Mail. Das war teilweise so böse, dass ich nachts nicht mehr alleine auf der Strasse rumlaufen wollte.

Gab es Morddrohungen?

Na ja, wenn jemand ein Bild im Internet mit einem Galgen publiziert … Man kann das natürlich als Flachs abtun, aber wenn dann einer ein paarmal schreibt: «Ich weiss, wo du wohnst», dann ist das nicht mehr so lustig.

Wie reagieren denn Sportler, wenn Sie anrufen?

Manche reagieren mit Angst. Andere sind hingegen völlig offen und bereit, zu reden. Ich spüre eine Tendenz, dass sich immer mehr Leute an uns wenden und mit uns Informationen teilen wollen.

Wie oft werden Sie kontaktiert?

Das kommt schon häufig vor.

Wie überprüfen Sie Ihre Quellen?

So wie Sie es tun. Ich überprüfe, ob es die Personen wirklich gibt. Ich schaue Dokumente an, checke Sie gegen. Ich frage andere Leute, ob sie Aussagen bestätigen können, ob sie der Wahrheit entsprechen. Ganz normale journalistische Arbeit.

Wie ist der Umgang mit Whistleblowern?

Ich möchte Leute am besten persönlich treffen. Ich mache das ungern am Telefon. Sie sollen sich auf uns verlassen können, sollen wissen, dass wir mit ihren Informationen sorgfältig umgehen und dass wir ihre Identität auf Wunsch schützen werden.

Sie haben zahlreiche Skandale aufgedeckt und sich mit etlichen dopingverseuchten Sportarten befasst. Den Fussball haben Sie bisher jedoch nur gestreift.

Das liegt schlicht und einfach daran, dass wir bisher dafür keine Zeit hatten. Dazu kommt, dass das System Fussball noch mehr abgeschottet ist als andere Sportarten, da mehr Geld im Spiel ist. Das macht die Recherche nicht einfacher.

Sie denken also nicht, dass der Fussball sauber ist?

Dass im Fussball nicht ganz so krass gedopt wird wie etwa in der Leichtathletik, kann schon sein. Weil es in der Leichtathletik einfach viel mehr Möglichkeiten und Ansätze gibt, zu betrügen. Aber im Fussball gibt es solche natürlich auch, selbstverständlich! Ich denke da in Klassifizierungen, sagen wir von 1 bis 4, wobei sich in der Kategorie 1 die Sportarten befinden, bei denen am meisten gedopt wird.

Und wie stufen Sie die einzelnen Sportarten ein?

Leichtathletik, Triathlon, Schwimmen, Gewichtheben und Rad sind zum Beispiel klar in der Kategorie 1 einzuordnen. Tennis etwa irgendwo zwischen Kategorie 1 und 2. Fussball sehe ich in der Kategorie 2. Das ist schon ziemlich bedenklich.

Gerade in Deutschland ist die Meinung weitverbreitet, dass Doping im Fussball nichts bringt.

Jaja, wenn Herr Dutt (Anm. d. Red: Robin Dutt, ehemaliger Bundesligatrainer und Sportchef beim VfB Stuttgart) oder andere behaupten, Doping nütze im Fussball nichts, dann kann ich das nicht sehr ernst nehmen. Wer erzählt, dass der Fussball sauber ist oder war, der hat offensichtlich den Schuss nicht gehört.

Herr Seppelt, zum Abschluss: Was ist Ihrer Meinung nach die Lösung für einen saubereren Sport? Bessere Dopingtests oder unabhängige Verbände und Kontrollorgane?

Beides ist entscheidend. Nur rund ein Prozent positive Fälle fliegen auf, obwohl die Verbreitung von Doping laut wissenschaftlicher Studien bis zu 45 Prozent beträgt. Das zeigt, dass das Kontrollsystem nicht effektiv ist. Daher müssen auch Anpassungen bei den Verbänden vorgenommen werden. Ich bin überzeugt, wenn sich die Strukturen im Weltsport nicht verändern, dann wird die Dopingproblematik auch nicht kleiner werden. (Basler Zeitung)