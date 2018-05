Bencic ist in der 2. Runde gefordert

Belinda Bencic ist die letzte Schweizer Hoffnung am French Open. Nachdem sich die 21-Jährige am Montag in der 1. Runde mit 3:6, 7:6 und 7:5 gegen die Italienerin Deborah Chiesa durchgesetzt hatte, spielt sie heute um den Vorstoss in den Achtelfinal. Mit Magdalena Rybarikova steht der Ostschweizerin jedoch eine starke Konkurrentin gegenüber. Die Slowakin belegt im aktuellen WTA-Ranking die Position 18, Bencic liegt auf Rang 71 und ist daher in der Aussenseiter-Rolle. Hier werden Sie zum Verlauf der Partie auf dem aktuellen Stand gehalten.

Das Spiel hat für Bencic gut begonnen. Sie brachte ihr erstes Aufschlagspiel durch und führt 1:0. Doch die Slowakin konnte umgehend ausgleichen. Im dritten Game duellierten sich die beiden Kontrahentinnen lange auf Augenhöhe, ehe Bencic zwei Fehler unterliefen, weshalb sie nun 1:2 zurück liegt.

(ddu)