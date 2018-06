Coric stösst Federer vom Halle-Thron

Die Niederlage war nicht zwingend, aber sie traf trotzdem ein. Federer hätte genügend Möglichkeiten gehabt, die Partie in andere Bahnen zu lenken, zumal er insgesamt acht Punkte mehr gewann als der Kroate. Doch der 21. Sieg in Serie auf Rasen wollte nicht gelingen. Als der 36-Jährige im dritten Satz beim Aufschlag kurz nachliess, verwertete Coric prompt seinen ersten Breakball und feierte wenig später seinen bislang grössten Erfolg.

Coric mit wichtigem Schritt nach vorne

Der aufstrebende Kroate ist bereits die vierte Saison in Folge in den Top 50 klassiert. Nun scheint der erst 21-Jährige dank aggressiverem Spiel den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Am Montag wird er im Ranking als Nummer 21 erscheinen.

Federer, der schon die ganze Woche über hart zu kämpfen hatte, lief es auch im Final nicht nach Wunsch. Erst im zweiten Umgang brachte der vierte Breakball den ersten und einzigen Service-Durchbruch. Wenig später war der Satzausgleich in trockene Tücher gelegt.

Federer vergibt wichtige Punkte im ersten Satz

Der erste Satz hätte zwingend eine Beute von Federer werden müssen. Coric brachte beim Stand von 5:5 seinen Aufschlag in einem zehnminütigen Game nur mit Ach und Krach und unter Abwehr des einzigen Breakballs des ersten Umgangs durch. Und auch im Tiebreak hatte der Kroate zunächst die schlechteren Karten in der Hand. Beim Stand von 4:6 sah er sich mit zwei Satzbällen konfrontiert. Vier Punkte in Folge sicherten dem 21-Jährigen aber den Satz.

Federer sass somit nur eine Woche auf dem ATP-Thron. Nach dem Sieg in Stuttgart hatte er am Montag seine 310. Woche als Nummer 1 in Angriff genommen. Der Schweizer verpasste bei der 12. Finalteilnahme seinen 10. Turniersieg in Halle und den 99. insgesamt auf der Tour.

