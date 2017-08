Das Federer-Hoch in Zahlen

Behält Roger Federer heute im Final von Montreal gegen den Deutschen Alexander Zverev die Oberhand, hat er in der laufenden Saison schon sechs Turniere gewonnen – und beste Chancen, erstmals seit 2007 wieder sieben oder mehr Titel zu holen. Ein Sieg über Zverez würde überdies bedeuten, dass der Schweizer unabhängig von seinem Abschneiden in Cincinnati einer der beiden Topgesetzten am US Open sein wird.

Am letzten Major des Jahres in New York bietet sich Federer die Gelegenheit, mit dem Gewinn der 20. Grand-Slam-Krone seiner Laufbahn noch einmal in neue Sphären vorzustossen. Seinen Rekord von 302 Wochen als Nummer 1 des ATP-Rankings kann der 36-Jährige bereits in Cincinnati weiter ausbauen, so es denn nach seinem Gusto läuft. Bei Events der beiden höchsten Kategorien hat Federer 2017 noch nicht verloren.

Insgesamt steht er bei 93 Titeln, die 100 könnte im nächsten Jahr ein Ziel für ihn sein. Auf eine dreistellige Anzahl Titel brachte es bei den Männern erst Jimmy Connors (109 Turniersiege), Platz 2 in der Rangliste belegt Ivan Lendl (94). Unerreichbar ist dagegen fürs Erste der Punkterekord von Nojak Djokovic, der im vergangenen Juni auf ein Total von 16'950 Zählern gekommen war.

2017 – Federers Super-Comeback im Zeitraffer

