Dimitrov folgt Federer – Thiem bezwingt Busta

Der Masters-Debütant gewann in einer intensiven Startphase alle wichtigen Ballwechsel und ging schnell 4:0 in Führung. Davon erholte sich der Belgier nicht mehr. Er sei nach dem grössten Erfolg seiner Karriere am Montagabend gegen Nadal vielleicht ein wenig leer gewesen, gab der Halbfinalist der Swiss Indoors zu.

Dimitrov, der lange unter den hohen Erwartungen und dem Vergleich mit Federer gelitten hatte, erklärte, mit der grösseren Reife seiner mittlerweile 26 Jahre realisiere man gewisse Dinge. «Ich musste mit meinen Dämonen kämpfen, um den richtigen Weg zu finden.» Seine beste Zeit komme erst noch, ist er überzeugt.

Zunächst einmal steht er im Halbfinal und geht dort als Gruppensieger Roger Federer aus dem Weg. Den zweiten Platz machen Goffin und Dominic Thiem am Freitag im Direktduell unter sich aus. Der Weltranglisten-Vierte aus Österreich brauchte knapp zweieinviertel Stunden, um sich 6:3, 3:6, 6:4 gegen den Spanier Pablo Carreño Busta durchzusetzen. Der Ersatzmann für den am Knie verletzten Nadal zeigte bei seinem Masters-Debüt eine gute Leistung, konnte im dritten Satz aber seine Chancen nicht nutzen.

ATP Finals London, Resultat und Rangliste:

Gruppe Pete Sampras. Grigor Dimitrov (BUL/6) s. David Goffin (BEL/7) 6:0, 6:2. Dominic Thiem (AUT/4) - Pablo Carreño Busta (ESP/9) (21.00 Uhr). - Rangliste: 1. Dimitrov 2 Spiele/2 Siege. 2. Goffin 2/1. 3. Rafael Nadal (ESP/1) und Dominic Thiem (AUT/4) je 0 (1:2). - Dimitrov im Halbfinal. Carreño Busta ersetzt Nadal, der wegen einer Knieverletzung nicht mehr spielt.

(fal/sda)