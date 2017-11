Eine neue Tennis-Hoffnung für die USA

«Ich hatte keine Ahnung, dass ich mich noch für die World Tour Finals qualifizieren konnte. Nicht einmal, dass ich nahe dran war», sagte Jack Sock nach seinem Halbfinalsieg gegen Julien Benneteau am Masters-Turnier in Paris. Fakt war jedoch: der 25-jährige Amerikaner hatte sehr wohl noch eine Chance, am Saisonfinale der besten acht Tennisspieler teilzunehmen. Socks direkte Konkurrenten scheiterten nämlich Runden zuvor: Juan Martin Del Potro verlor im Viertelfinal, der Spanier Pablo Carreño Busta hatte sich bereits nach der Startpartie verabschiedet. Der Weg war frei für die Qualifikation. Die Voraussetzung dafür: der Turniersieg.

Heute ging der Pariser Final über die Bühne – und Sock behielt die Nerven. Nach verlorenem Startsatz drehte er die Partie gegen den serbischen Qualifikanten Filip Krajinovic. Am Ende stand ein 5:7, 6:4, 6:1 zugunsten des Favoriten auf der Anzeigetafel. Mit dem Triumph in der französischen Hauptstadt katapultiert sich Sock in der Weltrangliste nach vorne. Zurzeit noch auf Rang 22 – sicher auch ein Grund, warum der Amerikaner nicht mehr mit einer World-Tour-Finals-Teilnahme gerechnet hatte – wird Sock ab Montag in den Top Ten geführt. Und da Stan Wawrinka als Weltranglisten-Siebter verletztungsbedingt ausfällt, ist der 25-Jährige teilnahmeberechtigt. Es ist Balsam für die Seele des arg gebeutelten US-Männertennis.

A stunning run from @JackSock concludes with his first Masters 1000 title and a spot in the Top 10. ????????#RolexPMasters pic.twitter.com/xAumSX7phn — Tennis TV (@TennisTV) 5. November 2017

Sock beendet zwei Durststrecken

Denn während im Doppel die Bryan-Brüder und bei den Frauen die Williams-Schwestern die Tennis-Szenerie seit Jahren prägen, teilweise sogar dominieren, können die Männer im Einzel keine grossen Stricke zerreissen. Spieler wie Sock, John Isner oder Sam Querrey sorgen zwar immer wieder für Exploits und tummeln sich zumeist in den Top 30, es fehlt jedoch an Konstanz und den ganz grossen Erfolgen. Dies offenbart auch ein Blick in die Statistik.

Socks Sieg in Paris ist nicht nur der erste Triumph an einem Masters-1000-Turnier eines Nicht-Europäers seit über sieben Jahren, sondern symbolisiert gleichzeitig das Ende einer langen amerikanischen Durststrecke. Denn seit dem Sieg von Andy Roddick in Miami im Jahre 2010 hat kein Landsmann mehr ein Turnier auf höchster oder zweithöchster ATP-Stufe gewinnen können.

Und: erstmals seit 2011 ist im Einzel wieder ein US-Tennisspieler an den World Tour Finals mit dabei. Zuletzt trat Aufschlagshüne Mardy Fish in London an, schied dort jedoch mit drei Niederlagen sang- und klanglos aus. Sock soll dies nicht passieren.

Beim Laver Cup positiv aufgefallen

Wie aber die Chancen des 25-Jährigen in London stehen, ist schwierig zu beurteilen. Sock absolvierte zwar eine gute Saison, gewann neben Paris – dem grössten Erfolg seiner Laufbahn – noch ein kleineres Turnier in Delray Beach. Jedoch blieb er vor allem an den Grand Slams chancenlos. Zuletzt verlor er am US Open in der ersten Runde gegen den australischen Aussenseiter Jordan Thompson.

Wochen danach trat Sock am Laver Cup an – und wusste dort zu überzeugen. Vor allem im Doppel spielte der Amerikaner gross auf, spielte temporeich und powerte mit seiner peitschenden Vorhand. Und im Einzel verlangte er Rafael Nadal alles ab, verlor nur hauchdünn. Auch wenn es in diesen Partien nicht um Weltranglisten-Punkte ging, offenbarten sie Socks Potenzial. Nach dem Pariser Sieg kann man nun gespannt sein, welches Gesicht der Amerikaner in London zeigt. (baz.ch/Newsnet)