Er liess seinem Gegner keinen einzigen Punkt

6:0, 6:0 – extremer kann ein Tennis-Resultat nicht aussehen. Doch halt, da gibts noch mehr. Dan Added gewann am Sonntag die Partie in der Qualifikation für das Future-Turnier im französischen Poitiers nicht nur in lediglich 30 Minuten, sondern liess seinem französischen Landsmann Freddy Prioton auch keinen einzigen Punkt.

Ja, Sie haben richtig gelesen: Der 34-jährige Prioton verlor jeden Ballwechsel. Anders ausgedrückt: Das Punkteverhältnis hiess am Ende 48:0! Ein so genannter Golden Match für Added.

Dan Added, n°98 français, a réussi un Golden match contre un joueur classé 30, lors des qualifications du tournoi Futures de Poitiers. 48 points à 0 en 30 minutes. #CleanSheet #Poitiers #GoldenMatch #Futures pic.twitter.com/iI7EmL3DoN — Tennis Legend (@TennisLegende) 11. März 2018

Ein Déjà-vu

Informationen über Gegner Freddy Prioton im Netz zu finden, ist schwierig. Was wir gefunden haben: Der 34-jährige Franzose, der für den Tennisclub Saint-Herblain aktiv ist, bestritt bisher in seiner Karriere auf der Future-Tour gerade mal zwei Quali-Partien. Und jetzt raten Sie mal, wie sein erstes Spiel ausgegangen ist? Richtig, auch dieses verlor Prioton vor zwei Jahren 0:6, 0:6, gegen Landsmann Lucas Pouillain. Ob dies ebenfalls ein Golden Match war, ist indes nicht bekannt.

Added, die Nummer 504 im ATP-Ranking, wurde nach seinem Golden Match gefragt, was er von diesem speziellen Spiel halte. Er habe nicht viel zu kommentieren, er habe einfach sein Tennis gespielt, sei seriös geblieben, so Added. «Ich musste keine Wunder bewirken, um die Punkte zu gewinnen.» Er habe gut serviert und retourniert. Prioton habe die Fehler zudem schnell begangen.

Doch auch für Added war das Future-Turnier in Poitiers bald zu Ende. In der darauf folgenden Quali-Runde, die nur wenige Stunden später noch am selben Tag stattfand, verlor er gegen Quentin Robert (ATP 1176) 6:7, 3:6. (hua)