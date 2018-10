Fans bringen sogar Federer-Porträt mit an die Partie

Bei jedem Punktgewinn Roger Federers schreien sich die chinesischen Fans in Shanghai die Seele aus dem Leib. «Roger, I love you!», hallt es vereinzelt, «Go, Roger, go!», stimmen sie in Chören an, in den Spielpausen dröhnt es «Roger, Roger, Roger, Roger, ...» – ohne Unterbruch. Die Stimmung während des mühsamen Dreisatzsieges gegen den Russen Daniil Medwedew ist beinahe so gut, als würde der Maestro sein Heimturnier bestreiten, die Swiss Indoors in Basel. Aber eben, er befindet sich im Reich der Mitte.

No hay duda... ¡Roger Federer ???????? ha conquistado Shanghái! ?????????? pic.twitter.com/rYb0MfV169 — Saque Ace (@AceSaque) 10. Oktober 2018

Einige weibliche Fans können beim Auftritt ihres Idols ihre Gefühle nicht kontrollieren. So verdrücken sie bereits bei Breakbällen einige Tränen, natürlich nicht ohne ihren «Allez Roger»-Fanschal in die Höhe zu hieven. Die Federer-Supporter sind aber nicht nur lautstark, sie zeigen auch ihre kreativen Seiten. So haben sie einige Ölgemälde ihres Angebeteten mit ins Stadion genommen und zeigen diese ihren Landsleuten.

I think my favorite thing about the Shanghai Masters is all the fans waiving oil paintings of Roger Federer around during this match. Oil paintings! — An Isaac Butler Reboot (@parabasis) 10. Oktober 2018

Bereits am Dienstag hatte der Schweizer seine asiatischen Fans begeistert, als der 37-Jährige mit dem Hula-Hoop-Reifen die Hüften kreisen liess.

Doch obwohl die Fans schrien und wüteten, sicherte sich der Russe den schönsten Punkt der Partie: (Video: Youtube/Tennis TV)

Federer jedenfalls wusste den Enthusiasmus der Fans sehr zu schätzen:

Thank you for all the love from the RFans in Shanghai today! ?????????? pic.twitter.com/xYTCT6W1HU — Roger Federer (@rogerfederer) 10. Oktober 2018

(hua)