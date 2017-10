Federer gehört uns allen

Ort: Wandelgang in der St.-Jakobs-Halle in Basel, eine der vielen Bars, es trinken fast alle Champagner. Er: um die 60, Brille, graues Haar, grauer Anzug. Sie: wohl etwas jünger, elegantes rotes Kleid. Freitagabend, Roger Federer spielt gegen den Franzosen Adrian Mannarino.

Er: Toll, dass wir ihn nochmals erleben dürfen, ich könnte ihm stundenlang zusehen, Roger ist Kunst, als hätten wir Pablo Picasso beim Malen in seinem Atelier zusehen können oder Mozart, als er seine «Kleine Nachtmusik» komponierte.

Sie (schmunzelnd): Ja, ja, so redest du jetzt.

Er: Ich habe Roger Federer immer bewundert.

Sie: Er solle besser aufhören, hast du damals gesagt.

Er: Er ist ein Wunder.

Sie: Weisst du noch, es war doch vor vier Jahren, ich glaube nach Wimbledon, bei einem Abendessen mit Freunden, und ihr Männer habt zusammen geschnödet. Der alte Federer, er habe den Zeitpunkt verpasst, er mache seine Karriere kaputt, wenn er jetzt nicht sofort aufhöre. Es schade ihm, habt ihr gesagt und gespottet, ihr könntet nicht begreifen, weshalb er sich das noch antue. Er zerstöre seinen Mythos.

Er: Er war damals auch in einer Krise.

Sie: Ihr habt darüber gesprochen, dass es die Kunst des Älterwerdens sei, den richtigen Moment zu erkennen, um etwas zu beenden, bevor es zu spät ist. Und weisst du noch? Ich habe euch damals gefragt, warum geht ihr dann noch jeden Mittwochabend in euer Fussballtraining, ihr alten Säcke, und am anderen Tag klagt ihr jeweils, was alles wieder wehtut, und wir müssen Mitleid haben mit euch.

Er: Es macht uns immer noch Spass.

Sie: Eben.

Er: (schweigt)

Sie: Und der Federer sollte damals nicht mehr das machen dürfen, was ihm weiterhin Spass macht?

Er: Das ist doch etwas anderes.

Sie: Warum?

Er: Federer ist eine öffentliche Figur, er gehört uns allen, und wir wollen ihn so im Kopf behalten, als Genie, der uns magische Momente schenkt. Aber du hast recht: Federer ist ein­malig, man kann ihn nicht mit anderen vergleichen. Dieser Ammann beispielsweise . . .

Sie: . . . Ammann?

Er: Ja, er doch, der Skispringer, der war auch einmal grossartig, vierfacher Olympiasieger, aber inzwischen landet er bei fast jedem Springen weit hinten, das ist doch fast schon tragisch.

Sie (lächelnd): Warum springt er noch?

Er: Er sagt, es mache ihm weiterhin Spass, und es sei seine Leidenschaft, er wolle einmal in Frieden aufhören, aber das tönt doch irgendwie lächerlich – in Frieden mit sich aufhören! He, er ist 36.

Sie: Wie Federer.

Er: Das kann man doch nicht ­vergleichen.

Sie: (etwas ungeduldig, sie schaut auf die Uhr): Komm, gehen wir rein in die Halle, ich will keinen Ball von Federer verpassen. Vielleicht sehen wir ihn hier in Basel zum letzten Mal.

Er: Sicher nicht. Federer hört noch lange nicht auf. Er wird immer besser.



