Federer steht trotz Horror-Start im Halbfinal

In seiner 17. Teilnahme an den Swiss Indoors in Basel steht Roger Federer zum 14. Mal in den Halbfinals. Er besiegt den Franzosen Adrian Mannarino, die Nummer 28 der Weltrangliste, 4:6, 6:1, 6:3. Nachdem er erstmals in dieser Woche einen Satz abgegeben hatte, setzte sich Federer in den beiden nachfolgenden Durchgängen recht souverän durch. Das entscheidende Break im Entscheidungssatz glückte ihm beim Stand von 3:3.

A bid for an eighth Basel ???? still intact.@rogerfederer beats Mannarino 4-6 6-1 6-3.#swissindoors pic.twitter.com/iJklx2DQwa — Tennis TV (@TennisTV) 27. Oktober 2017

Per Passierball in den Halbfinal: Roger Federer verwertet den ersten Matchball mit einer wunderschönen Backhand-Crosscourt. Quelle: Twitter/@TennisTV

Federer strebt am Wochenende seinen achten Turniersieg in der St.-Jakobs-Halle an. Im Halbfinal vom Samstag wird es Roger Federer entweder mit dem Belgier David Goffin, dem Zehnten der Weltrangliste, oder mit der Weltnummer 23 Jack Sock aus den USA zu tun bekommen.

Die beiden tragen ihren Viertelfinal am späteren Freitagabend aus. Der Schweizer hat in seiner Karriere noch gegen keinen der möglichen Gegner verloren. Gegen Goffin führt er mit 5:0, gegen Sock mit 3:0 Siegen.

(nos/sda)