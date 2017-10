Hingis zu ihrem Rücktritt: «Es ist der richtige Zeitpunkt für mich»

Martina Hingis tritt zurück. Noch vor ihrem ersten Spiel bei den WTA-Finals gab sie bekannt, dass sie zum Ende der Saison ihre Karriere beendet. Gegenüber baz.ch/Newsnet sagte sie: «Es ist der richtige Zeitpunkt für mich. Es ist besser, auf dem Höhepunkt aufzuhören und ich kann ja sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit. Die Erfolge, die ich in den letzten drei Jahre hatten, waren super und es wird sowieso schwierig, dies zu toppen. Und auch meine Prioritäten ändern sich natürlich.»

Nach der Trennung von Coco Vandeweghe nach dem Australian Open hatte Hingis in der Taiwanesin Chan eine Partnerin gefunden, mit der sie so gut harmonierte wie vorher mit Sania Mirza. Mit der Inderin hatte sie 14 Turniere gewonnen, darunter drei Grand Slams. Ballkünstlerin Hingis und die kräftige Chan - das passte. Sie gewannen heuer 9 Titel, inklusive dem US Open und schafften den Sprung auf Platz 1 der Doppelweltrangliste. Bis heute hatten sie 18 Partien in Serie gewonnen, für Hingis war dies inklusive ihrer Mixed-Siege die erste Niederlage nach 23 Partien.

Voller Erfolg im zweiten Comeback

Ihr zweites Comeback, das sie 2013 lancierte und voll aufs Doppel beschränkte, war ein voller Erfolg: Sie gewann 10 Grand-Slam-Titel, 27 Doppelturniere auf der WTA-Tour, zusammen mit Timea Bacsinszky Olympia-Silber in Rio und verpasste mit dem Fed-Cup-Team den Finaleinzug nur knapp.

Es ist klar: Bei ihrer gegenwärtigen Form wäre sie zusammen mit Chan auch 2018 das Team, das es zu schlagen gilt. Aber Latisha, wie die jüngere der Chan-Schwestern genannt wird, muss sich eine neue Partnerin suchen. Hingis hat endgültig genug.

Hingis hat den Schweizer Sport massiv geprägt, in den letzten 23 Jahren, seit sie an einem Dienstag Abend im Oktober 1994 in der Zürcher Saalsporthalle ihr Profidebüt gegeben hatte, als sie gerade 14 wurde. Patty Fendick war ihr erstes Opfer, die routinierte Amerikanerin und sie war ob der deutlichen Niederlage derart frustriert, dass sie ein Arbeitsgerät zerstörte. Sie konnte damals nicht ahnen, dass sie in bald guter Gesellschaft sein würde. Das Wunderkind wurde seinem Ruf gerecht, gewann 5 Grand-Slam-Titel im Einzel, dazu kamen 7 Finals, und 209 Wochen lang war sie die Weltnummer 1, erstmals im zarten Alter von 16,5 Jahren.

Erster Rücktritt mit 22

Permanente Probleme an den Füssen zwangen sie mit 22 zum ersten Rücktritt, aber als sie 2006 ihr erstes Comeback gab, schien es, als sei sie nie weg gewesen. Beim Australian Open und in Roland Garros erreichte sie quasi aus dem Nichts die Viertelfinals, bald stand sie wieder in den Top 10, ihr Total an Einzelturniersiegen erhöhte sich auf 43. Im November 2007 dann der Tiefpunkt, als sie verkündete, sie sei in Wimbledon in einer positiven Dopingprobe hängen geblieben und per sofort aufhörte.

70 Monate bestritt sie anschliessend keine offizielle Partie mehr, bis sie durch die Slowakin Daniela Hantuchova animiert wurde, es im Doppel noch einmal zu versuchen. Mit durchschlagendem Erfolg. Und wieder schien es, als ob sie nie weg gewesen wäre. Sie zelebrierte ihre Spielkunst wie eh und je und setzte damit viele Farbtupfer in der oft so grauen Welt des Frauentennis. (baz.ch/Newsnet)