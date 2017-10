«Ich bin noch nie im Rhein geschwommen»

BaZ: Roger Federer, was erzählen Sie im Ausland über Basel?

Roger Federer: Zuerst sage ich, dass es eine schöne Stadt ist, nicht zu gross und nicht zu klein – unterteilt in Gross- und Kleinbasel. Dann, dass wir zwar keine Seen haben, aber den Rhein, auf den wir stolz sind. Natürlich ist der FCB ein Thema, aber auch die Art und Basel World. Das sind die Hauptaspekte und ich stelle fest, dass den meisten Gesprächspartnern etwas davon ein Begriff ist. Basel ist sehr international, was man selbst gar nicht zwingend realisiert. In Grossstädten wie Tokio und Shanghai, in denen ich gerade war, ist das normal. Aber ich stelle immer wieder fest: Hey, auch hier läuft etwas.

Was sind Ihre persönlichen, spontanen Assoziationen, wenn es um Basel geht? Den FCB haben Sie ja erwähnt …

Klar. Und auch mein Jugendclub Congeli kommt mir sofort in den Sinn. Aber ich denke auch an Läckerli, an die Herbstmesse und natürlich an die Fasnacht, die ich wahnsinnig gerne besuche. Ich konnte 2016, als ich verletzt war, endlich auch mal mit meinen Kindern hingehen. Ich erinnere mich gut, weil es der Tag war, als ich die Krücken weglegen konnte und mich der Doktor und die Physios noch gewarnt haben, ich solle ja aufpassen.

Mit dem Gedanken an das ganze Gedränge wohl zu Recht …

Das hätte durchaus «e Heisse» werden können – obwohl ich nur stand. Ich war froh, dass wir das als Familie machen konnten. Wenn ich mich an früher erinnere, denke ich auch an den Aeschenplatz, wie oft ich aufs Drämmli spurten musste, vom Zehner rüber zum Achter. Oder wie ich mit dem Velo durchs Gundeli fuhr, zu Fuss durch die Freie Strasse lief. Ich war dort oft mit Marco Chiudinelli im «Domino’s», einem Spielelokal.

Immer nur mit ihm?

Ja. Und beim Zolli-Kiosk.

Beim unteren?

Nein, oben, beim Dorenbach – gegenüber des Eingangs auf der anderen Strassenseite. Marco und ich haben nach dem Training immer auf halbem Weg Halt gemacht und gingen dort Süssigkeiten kaufen für zwei Franken. Saure Zungen und solche Dinge. Natürlich erwähnten wir unsere Kioskbesuche zu Hause nicht – und fragten dann, ob wir noch etwas Süsses dürfen (lacht).

Ist Basel für Sie immer noch der Ort, an dem Sie sagen: Hier ist das Gefühl des Heimkommens am stärksten?

Absolut.

Obwohl Sie hier keinen Wohnsitz mehr haben, oder?

Nein. Aber in Basel habe ich alle Verkehrsmittel benutzt, kenne jeden Weg. In anderen Städten habe ich das nie so gemacht. Ich war und bin da meistens mit dem Auto unterwegs, fahre, wohin mich das Navigationsgerät führt. Trotzdem würde ich sagen, dass ich mich in der Schweiz sehr gut auskenne: Zum Beispiel in Lausanne, wo ich gelebt habe. Oder in der Region Zürich. Zu Hause bin ich deswegen auch ein bisschen überall. Aber Basel ist noch immer das Erste, was ich als Heimat bezeichne.

Sie kämen nicht auf die Idee, Wollerau zu nennen oder die Lenzerheide?

In Valbella, in den Bergen, fühle ich mich heute schon daheim. Dort bin ich mittlerweile auch am liebsten. Aber ich vermisse es sicher, dass ich nicht mehr hier in Basel bin – und dieses Gefühl wird mich wahrscheinlich nie wieder verlassen.

Wie oft sind Sie noch in Basel pro Jahr?

Ach, nicht genug. Wirklich nicht.

Schämen Sie sich dafür?

Nein. Aber es nervt mich manchmal schon, dass es so ist. Klar würde ich gerne meine Schwester Diana mehr sehen, meine Eltern natürlich auch. Ich würde gerne mehr an die FCB-Spiele gehen, mehr an die Fasnacht, an den Vogel Gryff und all diese Veranstaltungen. Aber das sind halt die Opfer, die ich bringen muss für die Tenniskarriere. Ich muss akzeptieren: Bin ich in der Schweiz, bin ich in den Bergen – und dann kann ich nicht einfach mal so schnellschnell nach Basel fahren. Das würde mich zu viel Energie kosten. Ein schlechtes Gewissen habe ich folglich nicht. Und ich weiss auch, dass alles anders sein wird, wenn ich dann mal mit dem Tennisspielen aufgehört habe.

Für Sie ist es also klar, dass Sie dann mehr in Basel sein werden?

Also sicher nicht weniger.

Können Sie sich vorstellen, in Basel wieder Ihren Wohnsitz oder zumindest einen Zweitwohnsitz zu haben?

Es ist durchaus vorstellbar, dass ich mir eine Wohnung in der Innenstadt leiste. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Dass ich aber mit der Familie wieder hierherziehe, das denke ich eher nicht. Da meine Frau Mirka ja aus dem Thurgau stammt, ihre Familie dort hat, haben wir uns lange in der goldenen Mitte aufgehalten. Wir sind jetzt so sehr mit den Bergen und mit Zürich verbunden. Der Lebensmittelpunkt hat sich dorthin verlagert.

Wo ist denn die Heimat Ihrer Kinder?

Ihr Daheim, ihr Rückzugsort ist die Lenzerheide. Durch sie ist dies jetzt auch für mich der Fall. Aber sie wissen, dass ich meine Kindheit in Basel hatte, weil sie ihre Grosseltern hier haben, ihre Tante, ihre Cousins und Cousinen. Das ist Familie! Das realisieren sie. Sie wissen natürlich auch, dass ich FCB-Fan bin. Mittlerweile kommt es vor, dass sie mich am Morgen fragen, ob Basel gewonnen hat. Das habe ich schon total verankert.

Ihren Töchtern können Sie dies natürlich auch alles erklären.

Ja, die begreifen jetzt schon, was wirklich wichtig ist im Leben (lacht).

Wie erfahren Sie, was in Basel läuft?

Ich lese Zeitung und bekomme die Dinge über meine Eltern und meine Schwester mit, die mich informieren.

Wann fuhren Sie das letzte Mal Drämmli?

Das muss in Zürich gewesen sein, als ich in den Zoo ging. In Basel weiss ich es nicht mehr genau – es ist aber schon länger her.

Wissen Sie vielleicht noch, wohin Sie damals mit dem Drämmli gefahren sind?

Ich bin mir nicht sicher, möglicherweise an die Herbstmesse oder als ich mit den Kindern in den Zolli ging – das könnte noch sein. Aber Bus bin ich gefahren! Vor drei Jahren war das. Ich ging mit den Kindern in den Park.

Wie fährt Roger Federer Bus?

Er steigt ein und wieder aus. Es ist ja nicht so, dass mich 150 Leute im Bus erwarten. Vielleicht sind da fünf Leute in der Ecke, die Hallo sagen – vielleicht sagen sie aber auch gar nichts, weil sie denken, den lassen wir lieber in Ruhe, wenn er mit den Kindern unterwegs ist.

Können Sie in Basel lockerer sein als sonst in der Schweiz?

In der Schweiz ist es grundsätzlich anders, weil ich hier schon davon ausgehen muss, dass mich die Menschen erkennen. Und in Basel ist das sicher noch extremer. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich hier gerne gesehen werde. Und die, die mich nicht gerne haben, die kommen nicht und sagen: «Dich finde ich einen komischen Typ.» Tennisspieler haben ja dieses Glück. Ich vertrete keinen Club, die Beziehung zu mir ist nicht hoch emotional geladen.

Werden Sie in Basel geduzt?

Ich wäre überrascht, wenn mich in Basel jemand siezen würde.

Ist Ihnen das Recht?

Ich werde lieber geduzt, sonst erinnert es mich an mein Alter.

Nimmt das mit dem Siezen zu?

Es ist so, dass ich in letzter Zeit für meinen Geschmack zu viel gesiezt werde. Vielleicht wegen meines Erfolgs – oder wegen des Alters.

Bestellen Sie sich Dinge aus Basel – Essen zum Beispiel?

Das gibt es schon. Am liebsten habe ich den Beschle-Ring oder die Saint-Honoré-Torte. Eine davon habe ich am Morgen «hinderegschletzt». Filmproduzent Arthur Cohn schickt mir immer mal wieder Läckerli. Manchmal bekomme ich aber auch die BaZ oder andere Dinge aus der Region, meist durch meine Eltern.

Wären Sie in einer Fasnachts-Clique, wären Sie nicht Tennisprofi geworden?

Wahrscheinlich nicht. Obwohl ich ein grosser Fasnachts-Fan bin. Bei einer Clique ist es ja oft so, dass da bereits die Eltern einen Bezug dazu hatten oder man über Freunde reinkommt. Meine Eltern haben ja keine Basler Wurzeln. Ich habe einen Freund, der bei den Schissdräggziigli mitmacht. Die anderen Freunde sind aber auch keine aktiven Fasnächtler geworden.

Schwimmt Roger Federer im Rhein?

Nein. Ich bin noch nie im Rhein geschwommen. Kollegen von mir gehen oft – aber ich habe Schiss. Da ist zwar schon auch der Reiz, einfach mit dem Sack runterzuschwimmen und unten wieder auszusteigen. Aber letztlich vertraue ich diesen Flüssen einfach nicht. Ich war mal in Bern, im Marzili, in der Aare schwimmen. Woah, diese Algen am Boden. Nein, das gruust mich wirklich!

Und wo geht Roger Federer in Basel hin, wenn er die Swiss Indoors gewinnt?

Dann springe ich in den Rhein (lacht). Nein, im Ernst, dann gehen wir schön essen. Ich organisiere immer ein Gruppenessen mit Leuten, die mir wichtig sind. Wir gehen meistens dorthin, wo es am einfachsten ist. Im Hotel oder in der Nähe.

Und nach dem Essen ab auf die Gasse?

Auf die Gasse am Sonntagabend in Basel könnte schwierig werden. Da müssten Sie mir sagen, wo man da hingehen kann.

Wann waren Sie das letzte Mal bei OB?

Das ist leider schon viel zu lange her. Wenn ich in Allschwil im Paradies trainiere, fahre ich oft absichtlich am Clubhaus vorbei. Dort einfach reinspazieren und etwas trinken fände ich im Moment aber irgendwie seltsam. Trotzdem wird der Tag sicher kommen, da ich zurückkehre.

Als Clubmitglied?

Ou, ich weiss gar nicht, ob ich bei OB noch Clubmitglied bin … Aber ich bin immer mit dem Club in Kontakt, weiss, was läuft. Und ich rede mit Marco darüber, auch mit meiner Mutter, die dort dabei war.

Braucht es eine Roger-Federer-Strasse in Basel? Oder sogar eine Halle?

Nein, das braucht es nicht. Das verlange ich nicht und ich will auch nicht, dass Leute das forcieren. Ich bekam auch schon Briefe von Menschen, die sagten: «Das muss doch jetzt passieren.» Entweder antworte ich ganz nett oder gar nicht, weil ich finde, dass es nicht meine Sache ist, sondern die Sache einer Gemeinde oder eines Dorfes.

Aber Sie würden sich schon freuen, wenn die Halle Ihren Namen trüge?

Natürlich würde ich mich freuen. Es wäre eine riesige Ehre für mich. Aber wenns nicht passiert, ist es auch easy.

Gibt es andere Denkmäler, die nach Ihnen benannt wurden?

Von Strassen ausser der in Biel und in Halle weiss ich nichts. In Österreich und in der Schweiz gab es mal Briefmarken. Und es gab mal einen Plan für einen Platz in der Schweiz. Aber da ich dazu keinen Bezug hatte, wollte ich das nicht.

Werden Sie vorher immer gefragt?

Ja, so weit ich weiss, bin ich immer gefragt worden. Aber es würde mich nicht stören, wenn es nicht so wäre. Man kann nicht alles kontrollieren – versucht man es doch, wird man früher oder später wahnsinnig. (Basler Zeitung)