"I feel like I'm a junior again" ( Via @usopen ) pic.twitter.com/zNFeif9uva

Die Veranstalter zeigten Roger Federer in Trainingskleidern auf der Anlage und in einem kurzen Video-Interview. «Ich fühle mich wie ein Junior», meinte der Schweizer strahlend. Er habe den riesigen Center Court mit dem vor einem Jahr eingeweihten, schliessbaren Dach noch nie gesehen.

Der 36-jährige Basler verpasste die US Open im letzten Jahr wegen der Folgen einer Meniskusoperation und das Masters-1000-Turnier in Cincinnati wegen Rückenschmerzen. Nun scheint er bereit, ab Montag Jagd auf seinen dritten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr nach dem Australian Open und Wimbledon zu machen. Zudem winkt ihm in New York die Chance, erstmals seit Herbst 2012 wieder die Nummer 1 der Weltrangliste zu werden. (chi/si)