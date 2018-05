Ist das der Fehlschlag des Jahres?

Tennis ist Kopfsache. Da spielt man zuerst zehn Minuten gross auf und schlägt Winner aus spitzen Winkeln und vollem Lauf, nur dass man dann plötzlich eine Blockade einfängt und einfachste Bälle verzieht. Dies geschieht nicht nur auf Hobby- und Interclubniveau, auch die besten Spieler der Welt sind nicht tadellos, machen nun mal Fehler.

Bestes Beispiel liefert am Freitag Kei Nishikori im Viertefinal des Masters-1000-Turniers in Rom gegen Novak Djokovic. Einen Satz lang spielt der Japaner stark, gewinnt den Startsatz gegen die ehemalige Weltnummer 1 souverän mit 6:2. Doch dann bricht die Weltnummer 24 ein, kann im zweiten Durchgang nur noch ein Game holen. Der Tiefpunkt folgt zu Beginn des Schlusssatzes: Nishikori macht beim Stand von 1:1 und 0:30 gehörig Druck, lässt Djokovic an der Grundlinie laufen und zwingt in mehrmals zum Lob. Die ersten beiden Schmetterbälle setzt Nishikori ins Feld, doch beim dritten und einfachsten Smash drischt er den Ball aus einem halben Meter ins Netz. Es ist ein Fehler mit vorentscheidendem Charakter. Denn kurz darauf gelingt Djokovic das Break, am Ende gewinnt der Serbe 2:6, 6:1, 6:3.

Kurios: Bereits in Madrid standen sich die beiden Spieler gegenüber, auch da kam es zu einem kapitalen Fehlschlag. Nur war es Djokovic, der die Konzentration kurz für eine Sekunde verlor.

Erros que acontecem até com os gigantes. Djokovic venceu Nishikori na estreia em Madrid mas errou esse Smash inacreditável! #somostenis #set Vídeo: @SporTV pic.twitter.com/OD9Q31k0fq — SomosTênis (@somostenisbr) 8. Mai 2018

Nadal gegen Djokovic: Da war doch was

Am Samstagnachmittag (nicht vor 15:00 Uhr) kommt es nun in der ewigen Stadt zum Klassiker zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic. Letztmals haben sich die beiden Rivalen vor einem Jahr in Madrid gegenübergestanden, damals siegte der Mallorquiner klar. Und auch wenn der Serbe im Head-to-Head mit 26:24 führt, so gilt der zurzeit formstarke Nadal auf Sand als klarer Favorit. Für Djokovic ist jedoch nach einer bisher verkorksten Saison mit zahlreichen Niederlagen und einer Ellbogenoperation bereits die Halbfinalqualifikation ein kleiner Erfolg. Im anderen Halbfinal treffen Marin Cilic und Alexander Zverev aufeinander. (nry)