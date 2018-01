Murray sagt für Melbourne ab

Andy Murray muss seine Teilnahme am Australian Open absagen. Der Schotte leidet nach wie vor an einer Hüftverletzung.

Murray: “Sadly I won’t be playing in Melbourne this year, as I am not yet ready to compete. I’ll be flying home shortly to assess all the options.”



Good luck for the rest of ‘18, @andy_murray, you’ll be missed! https://t.co/yzRIypFXM7