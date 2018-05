Nadal zu stark für Djokovic

Nach knapp zwei Stunden beendete Nadal mit dem zweiten Matchball das 51. Duell der beiden und verkürzte damit im Direktvergleich auf 25:26. Höhepunkt der Partie war das Tiebreak des ersten Satzes, das Nadal nach mehreren hochklassigen Ballwechseln mit 7:4 für sich entschied. Zuvor hatte sich Djokovic mit einem Rebreak in den Satz zurückgekämpft und seine nach wie vor vorhandene Extraklasse wiederholt aufblitzen lassen.

Die Rückkehr seines langjährigen Coaches Marian Vajda zu Beginn der Sandsaison scheint langsam, aber sicher Früchte zu tragen. Djokovic zeigte in dieser Woche in Rom, wo er viermal das Turnier gewonnen hat, starke Leistungen und deutete an, dass mit ihm am in einer Woche beginnenden French Open in Paris durchaus zu rechnen ist. 2016 hatte er in Paris gewonnen und damit den Karriere-Grand-Slam geschafft. Danach ging es auch aufgrund von privaten und gesundheitlichen Problemen sportlich abwärts.

Nadal kämpft am Sonntag gegen den Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Alexander Zverev und Marin Cilic nicht nur um seinen achten Titel in Rom, den ersten seit 2013, sondern auch um die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste. Holt Nadal im Foro Italico den Turniersieg, löst er am Montag Roger Federer als Weltnummer 1 wieder ab. (sda)