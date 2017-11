Revanche zwischen Murray und Federer

Vor den am Sonntag beginnenden ATP-Finals in London macht Roger Federer Zwischenstation in Glasgow. Im Rahmen einer Exhibition trifft die Weltnummer 2 aus dem Baselbiet auf den Schotten Andy Murray. Dabei handelt es sich um eine Revanche, da Murray und Federer schon im vergangenen April im Zürcher Hallenstadion für einen guten Zweck gegeneinander antraten.

Die Einnahmen aus diesem zweiten Duell gehen an diverse Woltätigkeitsorganisationen. Erwartet werden in der schottischen Metropole rund 13'000 Fans. (fal)