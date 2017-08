«Sehe ich gemein aus, weil ich schwarz bin?»

Vor Jahren hatte Serena Williams schreckliche Angst, schwanger zu werden. Als die 23-fache Grand-Slam-Siegerin 2011 mit einer Lungenembolie ins Spital geliefert und operiert wurde, drohte ihr nicht nur das Karriereende – was schliesslich nicht der Fall war. Fortan stellte eine Schwangerschaft ein Risiko dar, weil dadurch die Wahrscheinlichkeit auf mögliche Blutgerinnsel anstieg.

Im Januar dieses Jahres ist Williams schwanger geworden. Überraschend. Ungeplant. Und das vor dem Australian Open. Doch Williams fühlte sich gut. «Als wir es herausgefunden haben, wurde ich ganz ruhig. Ich dachte mir, du musst gewinnen, du darfst aber auch verlieren. Du hast sowieso etwas, worauf du dich freuen kannst», sagt die 35-Jährige in einem ausführlichen Interview mit der «Vogue».

Seit nunmehr sieben Monaten hat sich die aktuelle Australian-Open-Siegerin zwischenzeitlich vom Tennis zurückgezogen, erwartet mit ihrem Verlobten Alexis Ohanian ihr erstes Kind. Im Gespräch mit dem Modemagazin redet Williams nicht nur über ihr Privatleben, sondern gewährt auch Einblicke in ihre sportliche Zukunftsplanung.

Geplante Rückkehr drei Monate nach der Geburt

Denn: Lange will Williams den Tennis-Court nicht meiden. Die Amerikanerin plant bereits für das Australian Open 2018 im Januar ihr Comeback, um den Titel zu verteidigen: «Ich weiss, es ist ein haarsträubender Plan. Das sind eigentlich nur drei Monate nach der Geburt, das ist schon ziemlich intensiv.» Natürlich werde es schwierig, nach einem Jahr Unterbruch gleich wieder Matches zu gewinnen. «In diesem Sport kann es schnell bergab gehen», sagt Williams, «wenn du immer wieder verlierst, bist du weg.» Sie sei auch nicht mehr die Jüngste, «darum sage ich mir: Entweder gewinne ich, oder ich spiele nicht mehr.»

Der Ehrgeiz und die Freude sind Williams jedenfalls nicht abhanden gekommen. So erzählt sie, sie habe die Matches in Wimbledon mit einer solchen Intensität verfolgt, dass sich sogar der Koch ein bisschen Sorgen um die 35-Jährige gemacht habe. Für sie war dies aber eine wichtige Vorbereitung: «Ich lernte durchs Schauen.»

Hautfarbe als Nachteil?

Obwohl Williams seit mehreren Monaten sportlich nicht im Rampenlicht stand, der Rummel um ihre Person wurde nicht kleiner. Die 35-Jährige sah sich während ihrer Abwesenheit mit viel Kritik zu ihrer Spielweise und ihrem Erfolg konfrontiert, und musste sich zuletzt sogar vor Tennislegende John McEnroe rechtfertigen. Williams, deren Spiel von Power und Kraft lebt, versteht die Polemik nicht so ganz: «Es scheint, als wäre Power bei den Frauen ein schlechtes Wort. Je älter ich werde, desto mehr wird mir eigentlich klar: Kraft ist Schönheit.» Sie wolle, dass die Leute sie als kraftvoll ansehen.

Die Amerikanerin hat jedoch realisiert, dass sie bei einigen Tennisfans nicht gut ankommt und hat auch eine Begründung dafür: «Die Leute haben das Gefühl, ich sei hart und gemein. Doch viele meiner Gegenspielerinnen sind sicher anderer Meinung.» Dagegen komme Maria Scharapowa, die in der Garderobe kaum ein Wort wechsle, in der Öffentlichkeit besser an. «Warum ist das so? Sehe ich gemein aus, weil ich schwarz bin?», fragt sich Williams. So sei nämlich die heutige Gesellschaft. «Als afroamerikanische Frau musst du einfach zweimal so gut sein. Aber es ist okay, dann bin ich halt zweimal so gut.» Doppelt so gut will sie auch wieder spielen.

Falls Williams erfolgreich auf den Tennisplatz zurückkehren würde, wäre sie nicht die Einzige, der dies gelingt. Kim Clijsters unterbrach als Grand-Slam-Siegerin mit 23 Jahren ihre Karriere, weil sie schwanger geworden war. 2009, zwei Jahre später, kehrte die Belgierin auf die Profi-Tour zurück und war erfolgreicher denn je, gewann noch drei weitere Major-Titel. Ein ähnliches Comeback erhofft sich Williams, deren grösstes Ziel der Grand-Slam-Rekord von Margaret Court ist. Mit einem Triumph in Melbourne würde sie mit der Australierin gleichziehen. (nry)