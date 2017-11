Sexismus-Eklat beim neuen Tennisturnier

Die Gruppenspiele der «Next Gen ATP Finals» beginnen erst heute in Mailand. Dennoch dürfte das Saisonfinale der besten U-21-Tennisspieler, an dem ausser Alexander Zverev alle Berechtigten teilnehmen, die meisten Schlagzeilen schon generiert haben. Und zwar ausschliesslich negative.

Dies, weil bei der Auslosung am Sonntag jeder Spieler ein Model auswählen konnte (musste), das den Buchstaben A oder B irgendwo auf dem Körper trug und dann erst mit einer körperbetonten Einlage auf der Bühne auflöste, in welcher Gruppe der Spieler antreten wird. Von Sexismus war zu Recht die Rede in den (sozialen) ­Medien, auch von «billigen Table-Dance-Shows». Die ATP Tour und Red Bull entschuldigten sich gestern gemeinsam: «Wir wollten die reiche Tradition Mailands als eine der Modehauptstädte der Welt aufzeigen. Die Ausführung war aber von schlechtem Geschmack und ­inakzeptabel.»

The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 5. November 2017

Die Reaktion von der ehemaligen Weltnummer 1 Amélie Mauresmo auf Twitter ist eindeutig. Die Französin macht ihrem Ärger mit einem Wort Luft: «Disgrace» (Schande).

Ähnlich sieht es Judy Murray, die Mutter der ehemaligen Nummer 1 im Männertennis Andy Murray. «Awful» (schrecklich) schreibt sie.

(mke)