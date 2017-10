Nach der verletzungsbedingten Absage von Rafael Nadal war klar, dass den Swiss Indoors nicht nur ein Star verloren geht, sondern auch das Programm durcheinandergewirbelt wird – schliesslich war der Spanier fix eingeplant für den "Super Monday". Die Veranstalter entschieden, sich nicht sofort auf einen Ersatz festzulegen und die Auslosung abzuwarten.

Die fand am Samstagnachmittag im Basler Rathaus statt und offenbarte Folgendes: Der erst 18-jährige Denis Shapovalov hat die Ehre, den Platz von Nadal einzunehmen. Das grosse Talent wird am Montag nach dem Auftritt von Amy Macdonald gegen Yuichi Sugita antreten und die Swiss Indoors damit eröffnen. Präsident Roger Brennwald sagt: "Das dünkt uns die beste Lösung. Shapovalov ist ein Mann für die Zukunft."

Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, diesen Platz Marco Chiudinelli zu geben, der nach den Swiss Indoors zurücktritt. Doch sein Los ist nicht wirklich sexy: MC, wie ihn viele nennen, trifft auf den Holländer Robin Haase – seine Partie findet ebenfalls am Montag im Anschluss an das erste Einzel statt.

Schon längst bekannt ist, dass Roger Federer am Dienstag antreten wird: Der Baselbieter, nach Nadals Absage an Nummer 1 gesetzt bei seinem Heimturnier, wird vom Amerikaner Frances Tiafoe gefordert. Der junge Amerikaner, 20, hat Federer sowohl in Miami als auch an den US Open hart gefordert. Eine angenehme Startrunde sieht anders aus.

Basel. Swiss Indoors (2'291'860 Euro/Halle). Auslosung Haupttableau: Roger Federer (SUI/1) - Frances Tiafoe (USA/WC), Benoît Paire (FRA) - Steve Johnson (USA), Yuichi Sugita (JPN) - Denis Shapovalov (CAN), Ruben Bemelmans (BEL) - Adrian Mannarino (FRA/7); David Goffin (BEL/3) - Qualifier, Chung Hyeon (KOR) - Paolo Lorenzi (ITA), Marco Chiudinelli (SUI/WC) - Robin Haase (NED), Aljaz Bedene (GBR) - Jack Sock (USA/5); Roberto Bautista Agut (ESP/6) - Qualifier, Alexander Dolgopolow (UKR) - Ryan Harrison (USA), Donald Young (USA) - Qualifier, João Sousa (POR) - Juan Martin Del Potro (ARG/4); Mischa Zverev (GER/8) - Leonardo Mayer (ARG), Qualifier - Jared Donaldson (USA), Borna Coric (CRO) - Henri Laaksonen (SUI/WC), Fernando Verdasco (CRO) - Marin Cilic (CRO/2). (baz.ch/Newsnet)