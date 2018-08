Was hat der Tennis-Rüpel denn da für eine Frisur?

Er redet viel zwischen den Ballwechseln, flucht und gestikuliert wild. Fabio Fognini ist auf dem Tenniscourt keine ruhige Seele und gilt als Enfant terrible. Gelegentlich treibt es die Weltnummer 15 auch zu weit. Bestes Beispiel war der Vorfall vergangenen Jahres, als der Italiener wegen übler, teilweise sexueller Beleidigungen («Du hässliches Eichhörnchen») gegen eine Schiedsrichterin gebüsst wurde.

Auch äusserlich will der 31-Jährige des Öfteren auffallen. So beispielsweise während der diesjährigen Sandsaison, als er mit einem Blitz auf der Brust spielte. Sein neuster Look ist aber selbst für Fognini-Verhältnisse skurril.

Go wild for a while ??????????????????? pic.twitter.com/45roxJLheh — Fabio Fognini (@fabiofogna) 30. Juli 2018

Mit dieser Frisur – einrasierte Quadrate mit kleinen Zöpfchen – überraschte der Italiener zu Beginn der Woche seine Fans. «Bin für eine Weile verrückt», betitelte er seine Kopfbehaarung, mit welcher er sogleich am Turnier im mexikanischen Los Cabos antrat. Die Fans zeigten sich begeistert – und ein kleiner Balljunge ahmte sein Vorbild sogar nach.

Die Haapracht brachte Fognini wohl Glück. Der Italiener stiess bis in den Final vor und besiegte in der Nacht auf Sonntag den topgesetzten Argentinier Juan Martin Del Potro 6:4, 6:2.

Für Fognini war es nicht nur der achte Titel auf der Tour und der dritte in diesem Jahr, sondern gleichzeitig der erste auf Hartplatz. Ob er aufgrund dieses Erfolgs an seiner Frisur festhalten will, wird sich an den kommenden Turnieren in Nordamerika zeigen.

(nry)