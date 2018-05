Wawrinka scheitert in fünf Sätzen

Stan Wawrinka (ATP 30) ist beim French Open in der 1. Runde gescheitert. Der Turniersieger von 2015 verlor gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez (ATP 67) mit 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Im ersten Satz musste sich Wawrinka am linken Knie behandeln lassen und auch im fünften Umgang bekundete er wieder Mühe mit dem im letzten Jahr zweimal operierten Gelenk. Dazwischen spielte der Lausanner deutlich besser, verpasste es aber, den Match im vierten Satz zu entscheiden.

Weil Wawrinka die Punkte von der letztjährigen Finalteilnahme verliert, wird er am Montag in einer Woche in der Weltrangliste jenseits der Top 250 klassiert sein. (sda)