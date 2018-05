Wawrinka verliert den ersten Satz

Wawrinka kommt langsam in Fahrt. Er bringt sein Aufschlagspiel zu Null durch und führt im zweiten Satz mit 2:1. Dennoch langt er sich immer wieder ans Knie.

Auf Platz Nummer vier hat Viktorija Golubic den ersten Satz mit 4:6 verloren.

Der Spanier bringt sein Aufschlagspiel durch und gewinnt den ersten Satz nach 44 Minuten mit 6:2. Wawrinka unterliefen 23 sogenannte unerzwungene Fehler.

Nach einer kurzen Behandlung geht es weiter und Garcia-Lopez gelingt das nächste Break. Im siebten Game beim Stande von 40:40 nimmt Wawrinka ein Medical Timeout und lässt sich an seinem rechten Knie behandeln. Garcia-Lopez aber bringt in der Folge seinen Aufschlag souverän durch und führt jetzt 4:2.

Auch in seinem dritten Aufschlagsspiel muss der Lausanner wieder Breakbälle abwehren, mit guten Aufschlägen gewinnt er es aber und verkürzt zum 2:3. Fehlstart von Wawrinka, er kassiert bereits im ersten Aufschlagsspiel ein Break. Garcia Lopez bestätigt das Break und führt 2:1.

In der ersten Runde am French Open trifft Stan Wawrinka auf den Spanier Guillermo Garcia-Lopez. Der Schweizer hat sieben von zehn Spiele gegen den 34-Jährigen gewonnen. Das Einzige Spiel in Roland Garros 2014 verlor er allerdings in vier Sätzen. (sal)