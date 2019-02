Wawrinka verpasst den Turniersieg

Stan Wawrinka (ATP 68) verlor den Final des ATP-500-Turniers in Rotterdam gegen den 35 Positionen vor ihm klassierten Franzosen Gaël Monfils 3:6, 6:1, 2:6. Der 33-jährige Waadtländer stand erstmals seit dem French Open 2017 (Niederlage gegen Rafael Nadal) in einem ATP-Final. Seinen letzten Turniersieg feierte er kurz davor zuhause in Genf. Vor vier Jahren hatte Wawrinka das mit fast zwei Millionen Euro dotierte Hallenturnier in Rotterdam gewonnen. (sda)