Zuerst Fan, dann Favorit

Als im Basler Rathaus bei der Auslosung für die Swiss Indoors der letzte Name gezogen war, da steckten die Verantwortlichen um Präsident Roger Brennwald umgehend die Köpfe zusammen. Das mussten sie auch. Nach der Absage von Rafael Nadal gab es schliesslich noch eine wichtige Entscheidung zu treffen: Wer eröffnet denn nun anstatt des Spaniers das Turnier am traditionellen «Super Monday»?

Roger Federer war ja keine Option, da schon lange klar ist, dass er am Dienstag seine erste Partie absolvieren wird. Ebenso wenig kam mit Juan Martin Del Potro ein weiterer Publikumsliebling infrage – der Argentinier ist erst für Mittwoch vorgesehen. Den Zuschlag bekam deshalb am Ende ein ganz interessanter junger Mann: Denis Shapovalov, ein 18-Jähriger aus Kanada, dem bereits jetzt Grosses zugetraut wird. Er wird heute Abend nach der Eröffnungszeremonie auf den Japaner Yuichi Sugita treffen (ab 18.45 Uhr, live SRF2). Brennwald sagt: «In Anbetracht dieser Umstände dünkt uns dies die beste Wahl. Es ist dies ein Zeichen für die Zukunft.»

Nun ist es aber auch so, dass Roger Federer trotzdem bereits heute in der St.-Jakobs-Halle sein wird. Nicht, um dem musikalischen Akt von Amy Macdonald zu lauschen. Und auch nicht, um mit Shapovalov seinen möglichen Viertelfinalgegner zu beobachten. Nein, Federer wird wegen Marco Chiudinelli kommen, seinem Jugendfreund, der am Abend sein vielleicht letztes Einzel der Karriere bestreiten wird. Das verriet er am Sonntag an der Pressekonferenz.

Das Duell mit Tiafoe

Federer wirkte dabei tiefenentspannt. Nach seinem Sieg beim Turnier von Shanghai, dem sechsten in dieser Saison, habe er sich gut erholt. Er sagte sogar, dass er überrascht gewesen sei, dass er sich gar nicht müde gefühlt habe nach all den Strapazen in der chinesischen Metropole. Am Donnerstag trainierte der 36-Jährige zum ersten Mal nach einer kurzen Pause wieder, unter anderem mit Jugendfreund Marco Chiudinelli. Und das Ganze lief so gut, dass er sagt: «Ich bin fit und happy, wo ich bin. Alles läuft nach Plan.»

Dass Federer den letzten Teil der Saison mit dem Triumph in Shanghai so furios lancierte, ist ja nicht selbstverständlich. Beim Turnier in Montreal, im August, verletzte sich der Baselbieter wieder einmal am Rücken. Beim US Open erreichte er danach zwar trotz dieser Beschwerden den Viertelfinal, schied dort aber gegen Del Potro aus. Nun sagt Federer, dass er froh sei, dass sein Turnier da vorbei war. «Hätte ich gewonnen, wäre nachher vielleicht noch mehr passiert, und ich hätte danach pausieren müssen. So habe ich mich gut erholt und muss jetzt nichts mit mir rumschleppen», sagt der Maestro.

Der Publikumsliebling ist also bereit, wenn er morgen Abend gegen den Amerikaner Frances Tiafoe in sein Heimturnier startet – zum 17. Mal in seiner Karriere ist er in Basel mit dabei. Zweimal spielten Federer und Tiafoe gegeneinander, zuletzt beim US Open in der Startrunde. Nur mit Müh und Not siegte der Schweizer in fünf Durchgängen. Nun sei er froh, dass zu diesem Zeitpunkt in der Saison keine Fünfsätzer mehr gespielt würden, die Belastung eine andere ist. Er freue sich auf die Indoor-Saison, auf die schnellen Beläge, auf «Shotgun-Tennis», wie er es nennt.

Natürlich sei es auch dieses Jahr wieder das Ziel, sein Heimturnier zu gewinnen. Umso mehr, nachdem er letztes Jahr in Basel gefehlt hatte, da er nach Wimbledon wegen Knieproblemen die Saison vorzeitig abbrechen musste. Basel sei sein Lieblingsturnier, und er werde immer hier antreten, solange er auf der Tour aktiv sei, sagte Federer einmal mehr. Auf die Frage nach der Vertragsverlängerung mit Turnierdirektor Roger Brennwald bis ins Jahr 2019, die im Februar beschlossen wurde, sagt der 19-malige Grand-Slam-Champion: «Verträge sind für mich Krimskrams. Ich fühle mich wohl auf der Tour und bin gesund.» Und mit einem Lachen sagte er noch: «Vielleicht verlängere ich danach den Vertrag nochmals um drei Jahre, wer weiss das schon.»

Der Rückstand auf Nadal

Nebensächlich ist für Federer auf der Schlussgeraden der Saison die Rückeroberung der Nummer 1, die zurzeit Rafael Nadal innehat. Sein Rückstand auf den Spanier beträgt 1960 Punkte. In Basel werden 500 Zähler vergeben, beim Turnier von Paris-Bercy 1000, in London 1500.

Federer könnte mit einem perfekten Saisonabschluss die älteste Nummer 1 in der Geschichte des Tennis werden. Diesen Rekord hält zurzeit der Amerikaner Andre Agassi. Aber Federer sagt: «Ich bin punktemässig noch zu weit weg. Ich verstehe, dass es für die Leute wichtig ist. Aber für mich ist es nicht wichtig, da es auch von Nadal abhängt, wie er spielt. Mein Fokus liegt auf Basel.» (Basler Zeitung)