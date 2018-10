Zverev lässt Balljungen schockiert zurück

Darauf war dieser Balljunge am ATP 1000 Masters in Shanghai wohl nicht gefasst. Während der Achtelfinalpartie zwischen Alexander Zverev und dem Georgier Nikolos Bassilaschwili sorgte der Deutsche kurzzeitig für grosse Augen.

Nach einem gewonnenen Punkt stürmte Zverev sichtlich motiviert ans Netz. Sein Schrei der Erleichterung und die «Becker-Faust» liessen dabei nicht jeden unberührt. Der besagte Balljunge schreckte unverkennbar zusammen. Und es scheint, dass er für einen Augenblick die Fassung verlor, als sich der 2-Meter-Mann wie eine dunkle Wolke vor ihm auftürmte. Doch Zverev schenkte dem Balljungen keine weitere Beachtung, konzentrierte sich auf sein Spiel und gewann das Match in zwei Sätzen 7:6, 6:4.

When you celebrate so hard it terrifies the ballkids ????#RolexSHMasters pic.twitter.com/eryoazYgYD