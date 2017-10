Aufstand gegen den saudischen Sexismus

Es gibt sie noch, die Sportler mit Prinzipien. Während renommierte Fussballclubs Trainingslager und Freundschaftsspiele in Staaten mit höchst unfreiheitlichen Gesellschaften abhalten, verzichtet Emily Whitlock auf das für Squashverhältnisse mit 165'000 Dollar sehr hoch dotierte Masters in Riad.

«Es geht hier um Frauenrechte und darum, dass ich keine Bürgerin zweiter Klasse bin. Das Geld und die Rankingpunkte sind nicht im Entferntesten so viel wert wie meine moralischen Standards», sagte die Nummer 12 der Weltrangliste der Londoner «Times».

Männliche Zuschauer sind beim Grossanlass in der Frauenuniversität Prinzessin Nora bint Abdul Rahman nicht zugelassen. Die Squashspielerinnen, die sonst in der Regel Trägershirts und kurze Röcke tragen, sind verpflichtet, sich in Leggins und T-Shirts zu kleiden. Auch eine Übetragung auf Squash TV, dem Internetsender der Professional Squash Association (PSA), ist von den Saudis nicht gestattet.

In Squashforen im Web erhält Whitlock viel Lob für ihren Entscheid, nicht im erzkonservativen Saudiarabien anzutreten. «Applaudiert Emily, dass sie sich gegen solche lächerliche sexistische Restriktionen wehrt», schreibt ein User. Widerstand wie ihrer sei die einzige Möglichkeit, gegen derartige Zustände anzugehen.

Dass die PSA sich auf die Bedingungen der Saudis einliess, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass mit Ziad al-Turki ein einflussreicher Geschäftsmann aus diesem Land an der Spitze der Organisation steht. Dessen Kontakte im gesamten Nahen Osten sind von grosser Bedeutung für die Beschaffung von Sponsorengeldern und die Entwicklung des weiterhin nicht olympischen Sports. (baz.ch/Newsnet)