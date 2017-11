Basketballstar schlägt Trainer als US-Präsidenten vor

Wenn Gregg Popovich am 3. November 2020 zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, dann liegt das auch an Stephen Curry. Dann erinnern Sie sich vielleicht, wahrscheinlich aber auch nicht, an diesen Artikel. Und erinnern sich, dass Sie das alles für absurd hielten.

Nun, Stephen Curry, zweifacher NBA-Sieger mit den Golden State Warriors, und sein Coach Steve Kerr würden 2020 eine Kandidatur eines Grossen in der Basketaball-Gilde für das Amt des US-Präsidenten befürworten: Gregg Popovich, so heisst der Trainer der San Antonio Spurs. Ein sportlicher Konkurrent also.

«Er ist grossartig für die NBA und wäre für das Land wohl besser», sagt Curry über den politisch bereits engagierten Popovich. Kerr, der früher noch unter Popovich spielte, würde im 68-Jährigen einen «grossartigen Präsidenten» sehen. Er würde ihn aufgrund seiner Ehrlichkeit und Integrität unterstützen. «Ja, ich würde ihn wählen, definitiv.»

Trump heftig beschimpft

Popovich coacht die Spurs seit über 20 Jahren, gewann die NBA fünfmal. Er ist populär, er ist impulsiv und er gibt legendäre Interviews, oft nur wenige Worte kurz. Und er scheut nicht, seine Meinung zu sagen. Den aktuellen Präsidenten, Donald Trump, kritisierte er öffentlich, nannte ihn einen «seelenlosen Feigling».

Zu einer Präsidentschafts-Kandidatur hat sich der Mann mit dem weissen Haar nicht geäussert. Ein passendes T-Shirt gibt es trotzdem schon. «Pop for President» steht dort drauf.

Das tönt alles nach einem Scherz, doch Sie erinnern sich: Vor einigen Jahren hätte auch niemand geglaubt, dass Donald Trump Präsident werden könnte. Niemand, ausser den Simpsons.

(te)