«Deine Aussage bringt mich zum Weinen»

Die Liste der Gräueltaten von Larry Nassar ist lang. Sehr lang. 140 Sportlerinnen soll der einst hochangesehene Turnarzt zwischen 1995 und 2015 missbraucht haben, lautete die Anklage. Im Rahmen der #metoo-Kampagne kamen jedoch immer mehr Fälle von Spitzenturnerinnen ans Licht und sie erzählten, wie Nassar sich an ihnen verging. Zuletzt ging die dreifache Olympiasiegerin Aly Raisman an die Öffentlichkeit, nannte ihn in der TV-Sendung «90 Minutes» ein «Monster»: «Zuerst dachte ich, dass mir seine Berührungen nicht gefallen, aber er war so nett zu mir.» Nassar brachte ihr oft Geschenke und Desserts, erzählte die 23-Jährige weiter.

Weiter ins Detail ging Raisman ebenso wenig wie vor ihr McKayla Maroney, die in einem Social-Media-Eintrag schrieb: «Dr. Larry Nassar missbrauchte mich, bis ich mit dem Sport aufhörte.» Wie seine Methoden aussahen, sagte hingegen Jamie Dantzscher, Olympia-Bronzegewinnerin von Sydney 2000, bereits 2016: «Ich hatte im unteren Rückenbereich starke Schmerzen. Er hat seine Finger in meine Vagina gesteckt, meine Beine bewegt und gesagt, dass es gleich ein Knacken geben und ich mich dann besser fühlen würde.» Dantzscher war damals 13-jährig, betrachtete Nassar als Vertrauensperson: «Ich hatte keine Ahnung, was er tat.»

Lebenslange Haftstrafe droht

Für seine Taten muss sich Nassar vor Gericht verantworten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Behörden bei ihm 37'000 Videos und Bilder zum Thema Kinderpornografie fanden. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Die Anhörungen wurden für den 22. November und 29. November angesetzt, das Urteil soll am 7. Dezember verkündet werden.

Kurz nach den jüngsten Enthüllungen von Raisman sorgte ein anderes Mitglied des US-Turnteams für Entrüstung. Gabrielle Douglas, eine dreifache Olympiasiegerin, schrieb auf Twitter: «Es liegt in der Verantwortung von uns Frauen, uns anständig zu kleiden und vornehm zu sein. Sich provokativ oder aufreizend zu kleiden, lockt die falschen Leute an.» Besonders brisant: Douglas gewann an der Seite von Raisman und Maroney 2012 in London Teamgold – gemeinsam mit Kyla Ross Jordyn Wieber gingen sie als «Fierce Five» (die wilden Fünf) in die Turngeschichte ein.

Ein Eintrag, der ihre Teamkolleginnen fassungslos zurückliess. Raisman schrieb, jede Frau solle tragen dürfen, was auch immer sie möchte, und dass es keine Entschuldigung gebe für sexuellen Missbrauch: «Hört auf mit der Opferbeschuldigung.» Sofort sprang ihr Simone Biles beiseite. Die vierfache Olympiasiegerin schrieb in Richtung Douglas: «Es schockiert mich, das zu sehen, aber es überrascht mich auch nicht. Ganz ehrlich, deine Aussage bringt mich zum Weinen, als deine Teamkollegin hätte ich mehr von dir erwartet.» Sie schloss mit einer Botschaft für ihre Freundin Raisman: «Ich unterstütze dich, Aly, wie auch alle anderen Frauen da draussen. Bleibt stark!» Biles, Raisman und Douglas gewannen 2016 in Rio gemeinsam im Teamwettkampf ebenfalls die Goldmedaille.

shocks me that I’m seeing this but it doesn’t surprise me... honestly seeing this brings me to tears bc as your teammate I expected more from you & to support her. I support you Aly ???? & all the other women out there!

STAY STRONG pic.twitter.com/CccTzhyPcb — Simone Biles (@Simone_Biles) November 17, 2017

Douglas löschte ihren Tweet schnell und versuchte Schadensbegrenzung zu betreiben: «Ich habe die Worte falsch gewählt und bedaure zutiefst, dass es so aussah, als würde ich meine Teamkolleginnen nicht unterstützen. Egal, was ihr anhabt, Missbrauch ist immer inakzeptabel. Ich bin mit euch.»

i didn’t correctly word my reply & i am deeply sorry for coming off like i don’t stand alongside my teammates. regardless of what you wear, abuse under any circumstance is never acceptable. i am WITH you. #metoo — Gabby Douglas (@gabrielledoug) November 18, 2017

Ob der Imageverlust dadurch wettgemacht wird, darf bezweifelt werden. Trotz 1,09 Millionen Follower auf Twitter wurde die Entschuldigung von Douglas gerade mal 5200-mal gelikt. Als Vergleich: Biles’ empörte Antwort über 178'000-mal, trotz knapp 90'000 Follower weniger. (fas)