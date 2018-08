Die besten Klippenspringer schaffen 5 Saltos in 2,6 Sekunden

Red Bull Cliff Diving

Das Spektakel kommt zum dritten Mal in die Schweiz

Bereits 2009, im ersten Jahr der Red-Bull-Serie, war ­Sisikon ein Austragungsort. Und auch 2010 fand der Anlass im Kanton Uri statt. In diesem Jahr ist er die vierte von sieben Stationen. Zum ersten Mal in der Schweiz dabei sind die Frauen, die der Tour seit 2014 angehören. Sowieso ist die Schweiz für das Klippenspringen eine wichtige Destination. Seine Anfänge hat es unter anderem im Maggiatal und in Brontallo im Tessin, wo 1997 das weltweit erste Red Bull Cliff Diving stattfand. Wer die Klippenspringer live vor Ort verfolgen möchte, bekommt Sitzplatztickets ab 15 Franken. Die Finalsprünge am Sonntag werden auf allen Red-Bull-Kanälen sowie ab 14.30 Uhr auf Mysports übertragen. (te)