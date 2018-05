Die nächste Episode im Hymnenstreit

Die Meldung wurde ohne viel Aufheben verkündet. Beim Frühjahrstreffen des Verbands gab NFL-Commissioner Roger Goodell kurz und knapp bekannt: «In dieser Saison soll das gesamte Personal des Teams und der Liga stehen und der Flagge und der Nationalhymne Respekt erweisen. Personal, das sich dafür entschieden hat, für die Hymne nicht aufzustehen, darf in der Umkleidekabine bleiben, bis die Hymne abgespielt ist.»

Here is the NFL’s new national anthem policy: pic.twitter.com/ybjKoO6E3s — Ian Rapoport (@RapSheet) 23. Mai 2018

Vor allem aber würden bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift sowohl Vereine als auch Spieler bestraft, verkündete Goodell weiter. Damit zeitigt der Hymnenstreit, der zwischenzeitlich bis zu US-Präsident Donald Trump gelangt war, seine ersten Konsequenzen im Regelwerk der NFL. Ein Kniefall von Colin Kaepernick, dem afroamerikanischen Quarterback der San Francisco 49ers, hatte vor bald zwei Jahren die Debatte angestossen, wie sich die Football-Profis während der vor jedem Spiel intonierten Nationalhymne zu verhalten haben.

Der Widerstand gegen das neue Reglement hat sich rasch formiert: Die NFLPA, die Spielergewerkschaft, machte deutlich, dass die Liga das Vorhaben ohne Rücksprache mit den Spielern durchgeführt habe. Man werde die neue Regelung überprüfen und jeden Aspekt anfechten, der nicht in Einklang mit dem gemeinsam unterzeichneten Collective Bargaining Agreement stehe, verkündete die NFLPA ebenfalls auf Twitter.

Und Jed York, Präsident von Kaepernicks Ex-Club San Francisco, enthielt sich der Stimme in der Liga-Kommission. «Ich denke, wir sollten das erst mit den Spielern besprechen. Darüber hinaus halte ich es nicht für sinnvoll, der Hymne und der Flagge eine solche Bedeutung zukommen zu lassen.»

49ers owner @JedYork abstained from the anthem vote, thinks a deeper look is required, and says his team will not make concession sales during the anthem. "I don’t think we should be profiting if we’re going to put this type of attention and focus on the field and on the flag." — Sam Farmer (@LATimesfarmer) 23. Mai 2018

Christopher Johnson, Mitbesitzer der New York Jets, kündigte derweil an, dass er die Bussen seiner Spieler, die sich während der Hymne weiterhin zu einem Kniefall entscheiden würden, allesamt übernehmen werde. Brisant: Johnson ist der Bruder von Woody Johnson, einem Vertrauten von Donald Trump, der auch schon als US-Botschafter in Grossbritannien im Gespräch war.

Im Lager Trumps hat die neue Regelung Zuspruch hervorgerufen. US-Vizepräsident Mike Pence bekundete seine Zustimmung sofort auf Twitter und schrieb: «Diese Entscheidung ist ein Gewinn für Amerika. Wir können uns darum versammeln, was uns verbindet: unsere Flagge, unsere Armee, unsere Hymne.» Pence verliess letzten Herbst ein Spiel vorzeitig, als diverse Spieler sich entschieden hatten, während der Hymne nicht zu stehen.

Today’s decision by the @NFL is a win for the fans, a win for @POTUS, and a win for America. Americans can once again come together around what unites us – our flag, our military, and our National Anthem. Thank you NFL. #ProudToStand pic.twitter.com/zNwxhYGNaN — Vice President Mike Pence (@VP) 23. Mai 2018

Was dafür im Getöse fast unterging: Die Spieler sind nicht mehr verpflichtet, der Hymne überhaupt beizuwohnen. Wer will, kann sich für die Dauer der Zeremonie in die Kabine zurückziehen oder sonst wo abseits des Feldes warten. Nur wer die Hymne auf dem Spielfeld mithört, ist verpflichtet, aufrecht stehen zu bleiben. (mrm)