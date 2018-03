«Es ist ein überwältigendes Gefühl»

Zwölf Tage nach den Olympischen Spielen in Pyeongchang wurden am Freitag die 12. Winter-Paralympics eröffnet. Der Schweizer Fahnenträger Felix Wagner (Russikon), Skip des Rollstuhl-Curling-Teams, wird den Moment bei der Einfahrt ins Stadion als 18. Nation nie vergessen. «Es ist ein unbeschreibliches, überwältigendes Gefühl, vor 35'000 Zuschauern die Schweizer Fahne präsentieren zu dürfen. Ich habe mir vorgestellt, wie es sein würde. Doch die Nervosität, die Freude und die Emotionen waren viel stärker. Ich werde», so Wagner, «die Eröffnung nochmals Revue passieren lassen und geniessen. Dann gilt die Konzentration dem ersten Match gegen Kanada.»



Swiss Paralympic, der nationale Dachverband im Behindertensport, hat für die Spiele in Südkorea zehn Männer und drei Frauen aus den Sportarten Ski alpin (7 Athleten), Langlauf (1) und Rollstuhl-Curling (5) selektioniert. Sieben von ihnen sind Rollstuhlsportler, sechs starten in den Stehend-Kategorien. Swiss Paralympic setzte ihnen vor der Abreise drei Medaillen zum Minimalziel.

Nordkorea erstmals dabei

Nach den Zahlen des Internationalen Paralympischen Komitees erlebt Pyeongchang mit 48 Nationen und 567 Athletinnen und Athleten, welche in sechs Disziplinen um 80 Medaillensätze kämpfen, die grössten Winter-Paralympics aller Zeiten. Dazu kommen 30 unter neutraler Flagge startendene Teilnehmer aus Russland. Im Gegensatz zu den Olympischen Spielen sind Gastgeber Südkorea und das erstmals an Winter-Paralympics teilnehmende Nordkorea an der Eröffnungsfeier im Beisein von IOC-Präsident Thomas Bach nicht gemeinsam aufgetreten.