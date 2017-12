Federers Comeback, dreimal Gold – oder Russen-Doping?

Was bleibt Ihnen vom Sportjahr 2017 am meisten in Erinnerung?

Federers Australian-Open-Titel

Die Ski-WM in St. Moritz

Der Anschlag auf den BVB

Der Tod von Ueli Steck

Mark Streits Krönung

Nino Schurters perfekte Saison

Constantins Ausraster

Der ausgepfiffene Seferovic

Erlachners Coming-out

Das Russen-Doping

Federers Wimbledon-Titel

Etwas anderes

Federers Australian-Open-Titel 36.6% Die Ski-WM in St. Moritz 1.9% Der Anschlag auf den BVB 1.4% Der Tod von Ueli Steck 5.6% Mark Streits Krönung 0% Nino Schurters perfekte Saison 29.2% Constantins Ausraster 2.8% Der ausgepfiffene Seferovic 1.4% Erlachners Coming-out 0% Das Russen-Doping 4.6% Federers Wimbledon-Titel 13.0% Etwas anderes 3.7% 216 Stimmen