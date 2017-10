Teambesitzer nennt Spieler «Insassen»

Im Streit um die während der Nationalhymne protestierenden Spieler in der National Football League ist die nächste Eskalationsstufe erreicht. Bob McNair, Besitzer der Houston Texans, plädierte an einem Meeting der Teameigentümer für Massnahmen gegen die Proteste, ­indem er erklärte: «Wir dürfen nicht die Insassen das Gefängnis leiten lassen.»

Der TV-Sender ESPN machte die ­delikate Aussage publik. McNair, ein Unterstützer Donald Trumps im US-Wahlkampf des Vorjahres, entschuldigte sich, beteuerte aber, nicht die Spieler gemeint zu haben.

Statement from Texans Founder, Chairman and Chief Executive Officer Robert C. McNair: pic.twitter.com/EXdwKZ4y4x