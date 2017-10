Turniersieg aberkannt – weil sie ein Mädchen ist

Emily Nash geht in Massachusetts zur Schule und spielt fürs Leben gerne Golf. Als sie bei den Bezirksmeisterschaften antrat, bezwang sie alle ihre Konkurrenten. Einen Pokal erhielt sie aber keinen. Ihr Sieg wurde nicht anerkannt – weil sie ein Mädchen ist.

Das Turnier ist ein Jungenturnier. Nash durfte teilnehmen, weil ihr Team, welches nur aus Jungen besteht, sich dafür qualifiziert hat. Doch eine Regel besagt, dass nur ihre Leistung im Team-Wettbewerb und nicht im Einzel gewertet wird, da es auch noch ein Turnier nur für Mädchen gibt. «Ich war sehr enttäuscht», sagte die 16-Jährige. «Ich verstehe, dass es Regeln gibt. Ich denke nur, dass keiner erwartete, dass so etwas passieren würde, und sie nicht wussten, was zu tun ist. Ich bin nicht wütend auf die Organisatoren, sondern nur enttäuscht.»

Erfolg wäre wichtig gewesen

Der Turniersieg wäre einer ihrer bisher grössten Erfolge gewesen. «Ich habe noch nie die Meisterschaft bei den Mädchen gewonnen, von daher wäre es schon speziell, sie bei den Jungen zu gewinnen.» Emilys Vater Bob sagte: «Der Verband hatte einfach keinen Plan für eine Situation wie diese, sie dachten, es würde nie dazu kommen. Ich hoffe, sie lernen daraus und ändern etwas für die Zukunft.»

Zwar will der Turnierdirektor mit seinem Geld einen weiteren Pokal anfertigen lassen, damit Nash auch einen erhält. Ihr Traum ist es, einmal an einem College Golf zu spielen, das gelingt aber nur den Besten. Ein Turniersieg in ihrem Palmarès ein Schritt in diese Richtung gewesen. «Es wäre wirklich schön gewesen, wenn sie diesen Titelgewinn in ihrem Lebenslauf hätte, aber das Ergebnis existiert nicht, es ist, als ob sie dort nie gespielt hätte», sagte Bob Nash. (sal)