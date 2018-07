Verband schliesst Mancini von der EM aus

Zuerst wurde Pascal Mancini aus dem Aufgebot für die 4x100-m-Staffel von Swiss Athletics eliminiert, danach auch von der 100-m-Distanz. Der 29-jährige Freiburger hatte Schlagzeilen produziert, weil er auf seinem Facebook-Profil streitbare Beiträge mit rechtsextremem Gedankengut verbreitet hat.

Mancini, dessen Gesinnung dem Verband bekannt ist, weshalb er eine spezielle Vereinbarung unterschreiben musste, sieht sich jedoch keiner Schuld bewusst. Vielmehr macht er die Medien für das Ganze verantwortlich. Auf Facebook schreibt er unter anderem: «Eine Chance weniger für das Schweizer Team auf eine Medaille. Aber ich bin nicht überrascht, was mir passiert ist. Ich wusste immer, dass ich das Unattackierbare attackiere. Ich suche keine Konfrontation, aber ich habe keine Angst davor. Sie werden nie das brennende Feuer der Wahrheit auslöschen, das in mir brennt.»

Der Schweizer Verband, der nichts von den Postings wusste, hat nach eingehender Prüfung festgestellt, dass Mancini gegen die Vereinbarung verstossen hat. Dem Sprinter droht nun sogar der Verlust der Lizenz.

Vereinbarung mit Swiss Athletics

Was Mancini auf seinem privaten Facebook-Account verbreitet, darauf hat der Schweizer Leichtathletikverband keinen Einfluss. Was er jedoch auf seiner öffentlichen Athleten-Fanseite, die mit einem Profilbild des Sprinters im Nationaldress versehen ist, postet, das untersteht einer Vereinbarung mit Swiss Athletics. Und seit Montagabend hat der Verband neue Erkenntnisse: Aufgrund von Recherchen der NZZ soll Mancini im vergangenen halben Jahr zweimal auf seiner öffentlichen Facebook-Seite Zitate eines Offiziers der Waffen-SS, der nach dem Zweiten Weltkrieg zum prominenten Neonazi wurde, gepostet haben.

Dessen war sich Swiss Athletics am späten Montagnachmittag, beim Bekanntgeben der Selektionen für die EM nächste Woche in Berlin nicht bewusst. Mancini war am Sonntag als Einzel- und Staffelläufer festgelegt worden, die Situation nach einem Rückkommensantrag der Geschäftsleitung aber neu beurteilt worden. Trainer Andreas Kundert wie auch die Staffelmitglieder befürchteten zu viel Unruhe und zu wenig Konzentration bezüglich des EM-Starts – Mancini wurde nicht aufgeboten für den Team-Wettkampf. Seine Sprintkollegen Alex Wilson und Florian Clivaz wollen sich dazu nicht äussern.

Lage neu beurteilt

Nun aber, nach Bekanntwerden des Missbrauchs der öffentlichen Facebook-Seite, ging es um mehr: Nun befasste sich nicht mehr der Selektionsausschuss, sondern der Zentralvorstand des Verbandes mit dem Fall Mancini. Geschäftsführer Peter Bohnenblust sagt: «Bis am Montagnachmittag waren wir nicht der Meinung, dass er den Verhaltenskodex verletzt hat. Für die Staffel wurde er nicht nominiert, weil der Trainer Bedenken bezüglich des ganzen Teams gehabt hatte. Auf den Einzelstart hatte dies keinen Einfluss, sportlich hat er die Kriterien erfüllt. Jetzt aber wird die Lage nochmals neu beurteilt.»

Was so viel heisst wie: Der Zentralvorstand diskutierte den Lizenzentzug und damit auch Mancinis EM-Ausschluss über 100 Meter. Bohnenblust bezeichnet die Angelegenheit als «diffizil», angesiedelt zwischen Zivil-, Staats- und Verbandsrecht. Swiss Athletics hat einige Erfahrung mit Mancini in juristischen Angelegenheiten und geht deshalb vorsichtig vor. «Wir sahen uns schon mehrmals seinen Anwälten gegenüber», sagt er.

Die Befürchtungen des Leistungssportchefs

Bereits an den Schweizer Meisterschaften 2014 und der EM im gleichen Jahr war Mancini mit nationalistischen Gesten aufgefallen. Nach diesen Vorfällen musste er nach Vorliegen eines Urteils des Verbandsschiedsgerichts Ende 2016 eine Vereinbarung unterschreiben, die über den üblichen Verhaltenskodex hinausgeht. Leistungssportchef Peter Haas sagt: «Wir haben uns mit dieser Thematik schon viel beschäftigt», nun befürchtet er, dass sich die Affäre negativ auf die kommenden Titelkämpfe auswirken könnte. (mos/sda)