Von der Zipfelmütze über Rumpler bis «bireweich»

Bewegend waren die Momente, als die Siegerinnen und Sieger am Sonntagabend den bedeutendsten Sportpreis der Schweiz in ihren Kategorien entgegen nehmen durften. Nino Schurter konnte von Emotionen übermannt nach der Award-Übergabe seine Freudentränen gerade noch zurück halten. Für den Mountainbiker und Cross-Country-Weltmeister war die Ernennung zum Sportler des Jahres 2018 im zehnten Anlauf eine Genugtuung. Sie krönte die erfolgreiche Saison des Bündners, der im September an der Heim-WM in Lenzerheide triumphiert hatte. Triathletin Daniela Ryf war ebenfalls gerührt, als sie zur Sportlerin des Jahres ernannt wurde. Die Ironman-Weltmeisterin war bei ihrer Rede genauso wenig zu stoppen, wie bei ihrem eindrücklichen Rennen auf Hawaii.

Die Emotionen gingen auch hoch, als der Behindertensportler des Jahres geehrt wurde. «Ich sage mir: Du bist der ganz Kleine in der grossen Klasse der grossen Champions», sagte Skifahrer Théo Gmür, der an den Paralympics in Pyeongchang drei Goldmedaillen gewonnen hatte, ehrfürchtig. Abschliessend erfreute der Walliser das Publikum, indem er sich eine Zipfelmütze seines Heimatkantons über den Kopf stülpte und danach noch mehr wie ein Maienkäfer strahlte.

Sprücheklopfer und Versprecher

Immer wieder sorgten sowohl die Nominierten als auch die Ausgezeichneten zwischendurch für Lacher. So beispielsweise Abfahrt- und Super-G-Spezialist Beat Feuz, der eine Frage von Rainer Maria Salzgeber schlagfertig konterte. Der Moderator wollte vom Emmentaler wissen, welche Sprache denn seine Tochter lerne, da sie in Österreich aufwachse. Oder Slalomfahrer Ramon Zenhäusern, den eines seiner Lieblingswörter verfolgte.

Eishockey-Nationalcoach Patrick Fischer, der als Trainer des Jahres hervorging, machte ein witziges Geständnis zu Lo & Leduc. Die beiden Berner Rapper trugen ihren Hit «079» vor, wobei YB-Stürmer Guillaume Hoarau seine MC-Künste unter Beweis stellte. Sehenswert war aber auch die besondere Liebeserklärung von Roger Federer aus Dubai an die Schweiz. Und bei wessen Porträt-Einspieler es gehörig rumpelte, ist im Video der Highlights der Sports Awards 2018 zu erfahren.

