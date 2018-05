Vonn macht Rückzieher im Geschlechterkampf

Im Rahmen des FIS-Kongresses im griechischen Costa Navarino wurde das Thema Lindsey Vonn rasch abgehackt. Die Amerikanerin kam von ihrem lang ersehnten Wunsch, eine Männer-Abfahrt in Lake Louise zu bestreiten, wieder ab. Zuerst wolle sich die 33-Jährige darauf konzentrieren, den Rekord an Weltcupsiegen des Schweden Ingemar Stenmark zu knacken, erklärte Jesse Hunt, der Direktor des US-Alpin-Teams.

Stenmark fuhr 86 Weltcup-Triumphe heraus, Vonn hat 82 Erfolge auf ihrem Konto. Es ist davon auszugehen, dass die amerikanische Speed-Queen später doch noch einmal Lust verspürt, die Männer herauszufordern. Jedenfalls hat Vonn dieses Vorhaben in einem Tweet bereits angekündigt. «Ich habe das noch nicht aufgegeben. Ich zögere es ein Jahr hinaus.»

I haven’t given up on this. Just delaying it one more year. https://t.co/1r7NC9b16N