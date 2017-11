Man stelle sich vor, ein Athlet verpasst jedes Jahr mehrere Spiele, sogar ganze Saisons, nicht aber wegen einer Verletzung, sondern weil er von der Liga gesperrt worden ist. So geschehen bei Josh Gordon. Der Wide Receiver der Cleveland Browns wurde 2012 gedraftet, doch seither kämpft der 26-Jährige nicht nur gegen Gegner im Spiel, sondern auch gegen seine Drogen- und Alkoholprobleme.

Das letzte Mal stand er im Dezember 2014 auf dem Feld, danach verpasste er 51 Spiele und verbrachte mehr als 100 Tage in einer Rehabilitationsklinik. Dabei begann seine Karriere verheissungsvoll, als er 2013 der beste Receiver der Liga war. Doch bereits 2013 begannen seine Probleme mit Alkohol und Marihuana, was zu ersten Spielsperren führte. 2014 verpasste er zehn Spiele und dann sogar das ganze nächste Jahr.

Nach jedem Spiel Party gemacht

Im Interview mit dem Magazin GQ gibt er nun offen zu, dass er wahrscheinlich in jedem Spiel seiner gesamten Karriere immer unter Alkoholeinfluss stand, sogar als er noch im College war. Bereits in der siebten Klasse rauchte er seinen ersten Joint. Von da an gehörten Alkohol und Drogen zu seinem Leben.

«Vor jedem Spiel trank ich Whiskey. Ich trank wahrscheinlich ein halbes Glas, um meinen Körper aufzuwärmen und um für das Spiel bereit zu sein. Am Morgen vor dem Spiel rauchte ich Marihuana oder trank Alkohol, danach war das Spiel, und egal, ob wir gewonnen oder verloren haben, machte ich danach Party.»

Zu Beginn der letzten Saison sah es so aus, als ob er das Schlimmste hinter sich hätte. Er war wieder im Training und nur für vier Spiele gesperrt. Zwei Wochen ging es gut, bis er davon erfuhr, dass eine Frau behauptete, er sei der Vater ihres Kindes. Dies warf ihn wieder aus der Bahn, so sehr sogar, dass er sich in eine Klinik einweisen liess.

Nun ist er wieder draussen und erhielt von der NFL die Erlaubnis, ab dem 20. November wieder mit den Browns zu trainieren.

Will nun für seine Familie da sein

«Ich wusste, dass ich etwas ändern muss, um meine Karriere, mehr noch mein Leben zu retten. Ich wollte leben, wäre ich meinem früheren Weg gefolgt, hätte ich mich irgendwann umgebracht», sagte Gordon.

Die Browns sind eines der schlechtesten Teams der NFL und ein Gordon in Bestform könnte ihnen helfen, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen. Er selbst will einfach wieder Football spielen und findet es hilfreich, so offen über seine Probleme zu sprechen. Er will seine letzte Chance nutzen und für seine Mutter, zwei Brüder und seine Tochter da sein, auch damit die Tochter nicht wie er ohne Vater aufwachsen muss.

«Jedes Mal, wenn ich versucht habe, mit dem Trinken und Rauchen aufzuhören, tat ich es für jemand anderes. Entweder für den Coach oder um meine Karriere, meinen Job zu retten. Jetzt tue ich es für mich. Es ist mir egal, was andere von mir denken.» (sal)