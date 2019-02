Die Crux mit der Wahrheit

Morgen Sonntag endet die Ski-WM in Are, und Gian Franco Kasper dürfte froh darüber sein. Seit knapp zwei Wochen steht der Präsident des Weltskiverbandes im Sperrfeuer der Presse. Vor den Titelkämpfen in Schweden hatte sich Kasper in einem Interview, das auch in der BaZ erschien, ausführlich über die Vergabe und Organisation von Grossanlässen geäussert.

Unter anderem fielen folgende Sätze: «Es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist. Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten.»

Zum Rücktritt aufgefordert

Ein Schneesturm der Entrüstung fegt seither über Kasper, man könnte meinen, das Ende des Wintersports naht. Der FIS-Boss wird zum Rücktritt aufgefordert, entsetzte Journalisten, Umweltschützer und Skifans sehen in Kasper einen unsensiblen, verbohrten Möchte-Gern-Diktator, der sich obendrein noch als Klimagegner geoutet hat, weil er darauf hinwies, dass momentan viel Schnee in den Bergen liegt. Seine zusätzliche Anmerkung im gleichen Interview («aber ich glaube an die Klima­erwärmung, klar») wurde einfach ignoriert, sie passte nicht in die Anti-Kasper-Stimmung, die in Are über alle Kanäle verbreitet wurde.

Mag sein, dass Kasper eine Spur zu flapsig daherredete, als er Stunden vor dem ersten WM-Rennen die Journalisten empfing. Mag sein, dass er das heikle Thema Menschenrechte und Staatsformen unterschätzte – doch im Kern, und darum geht es, hat Kasper nur die Wahrheit gesagt.

Wer die olympischen Winterspiele organisiert, verhandelt nun mal lieber mit einer Diktatur als mit einer Nation, die basisdemokratisch das Fällen jedes einzelnen Baumes verhindern kann, wenn sie will. Die Geschäfte laufen unbürokratischer und schneller in Ländern mit politisch unbeschränkter Macht. Deswegen muss man derartige Staatsformen noch lange nicht hochjubeln.

Flunkern, abschwächen, lügen

Ehrlichkeit ist eine der fundamentalsten Eigenschaften, um mit anderen Menschen positiv zu interagieren. Schon den Kleinsten wird heute in der guten Stube zuhause gepredigt, aufrichtig durchs Leben zu gehen.

Doch der Trend in der Gesellschaft fördert das Gegenteil. Flunkern, abschwächen, schönreden oder notfalls sogar lügen: Es erleichtert die Präsenz in der Öffentlichkeit deutlich. Es ist viel bequemer, mainstream-konforme und von PR-Profis geschniegelte Communiqués zu verschicken, als die Dinge direkt vor den Mikrofonen auf den Punkt zu bringen. Wer dies tut, ist im Handumdrehen einer Horde Wutbürgern ausgeliefert.

Ein Grossteil dieser Entwicklung tragen die Medien. Sie kitzeln knackige Statements aus den Protagonisten, um sie dann den zuvor umgarnten Interviewpartnern bei erstbester Gelegenheit wieder um die Ohren zu hauen, wie im Fall Kasper.

Die sozialen Medien

Eine zweifelhafte Rolle spielen aber auch zunehmend die sozialen Medien. Sie fördern die Polarisierung in nie gekannter Stärke. In der digitalen Welt erleben wir eine Verrohung der Sprache, eine generelle Brutalisierung bis hin zu Gewaltfantasien, die hemmungslos in die vermeintliche Finsternis geblasen werden. Auf der anderen Seite stehen Sportler, Künstler, Wirtschaftsbosse oder Politiker, die um der «Political Correctness» wegen immer weniger sagen dürfen oder wollen, da sie sonst sofort in eine Ecke gedrängt und beschimpft werden. Shitstorm nennt sich das heute.

Beispiel Granit Xhaka. Während der ganzen Fussball-WM 2018 gab es vermutlich nur einen einzigen Moment, wo der Schweizer Nationalspieler vor den Kameras absolut ehrlich war: Sekunden nach seinem Tor zum 1:1 gegen Serbien, als er, vollgepumpt mit Adrenalin, mit seinen Händen den albanischen Doppeladler formte. Xhakas Geste wurde wahlweise als Lausbubenstreich, Idiotie oder Landesverrat taxiert, die ihn acht Monate später immer noch begleitet. Auch ich, das gebe ich gerne zu, habe damals Xhaka scharf kritisiert.

Die Crux mit der Wahrheit. Warum hat sich Bernhard Burgener bis heute nicht zum Protest der Muttenzerkurve während des 1:1 gegen St. Gallen geäussert? Bei seinem Amtsantritt hatte der Präsident des FC Basel feierlich versprochen, Probleme, Zwischenfälle oder Ausschreitungen mit den Fans seien Chefsache. Würde Burgener nun in der Öffentlichkeit das sagen, was der FCB-Vorstand in globo von dieser Aktion hält, hätte er ein noch viel grösseres Problem mit dem harten Kern der Kurve. Sämtliche Entscheidungsträger im St.-Jakob-Turm finden es eine Zumutung, wenn gegen das risikoarme Geschäftsmodell mit einem indischen Verein derart demonstriert wird.

Gestörter Dialog

Dass der Dialog zwischen Clubspitze und Fanbasis nachhaltig gestört ist, hat mittlerweile ganz Fussball-Basel mitbekommen. Trotzdem werden sich Burgener und seine Vorstandskollegen ziemlich sicher davor hüten, Klartext zu reden. Mit der zahlenden Kundschaft will es sich der Mehrheitsaktionär nicht auch noch verderben, Burgeners Ruf ist in der Öffentlichkeit jetzt schon angeschlagen.

Die Themenfelder lassen sich problemlos erweitern. Welche Politiker haben noch den Mut, zu der umstrittenen Willkommenskultur in Sachen Flüchtlinge Stellung zu beziehen? Das Thema ist völlig vergiftet.

Stefan Kretzschmar, einst ein begnadeter Handballer in Deutschland, hat die Dinge kürzlich treffend auf den Punkt gebracht. Bei «Markus Lanz» im ZDF-Talk ging der 45-Jährige der Frage nach, warum es im Sport keine Typen mehr gebe. Die Antwort gab er gleich selbst: «Die Sportler äussern sich zu politischen Themen ja nur noch, wenn es Mainstream-Meinung ist. Es gibt nur schwarz und weiss. In der Flüchtlingsfrage wirst du als Gutmensch oder als Nazi beschimpft. Es gibt keinen vernünftigen Meinungsdiskurs mehr in diesem Land, es wird sofort kategorisiert und bestraft.»

Hätte Gian Franco Kasper vor dem Fernseher zuhause zugehört: Er hätte vor Freude und Mitgefühl in die Hände geklatscht. (Basler Zeitung)