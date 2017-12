Erster Weltcupsieg von Van der Graaff

Laurien van der Graaff sorgt zum Auftakt der Tour de Ski in Lenzerheide für den zweiten Weltcupsieg einer Schweizer Langläuferin.

Die Davoserin setzte sich im Skating-Sprint über 1,5 km auf der Zielgeraden gegen die Amerikanerin Sophie Caldwell und die Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla durch. Den zuvor einzigen Sieg hatte Evi Kratzer 1987 in Calgary über 10 km klassisch geschafft. Nadine Fähndrich, Nathalie von Siebenthal und Biathletin Selina Gasparin scheiterten alle in den Viertelfinals.

Starker Auftritt von Cologna

Bei den Männern war für die Schweizer spätestens in den Halbfinals Endstation. Der Waadtländer Jovian Hediger scheiterte als Vierter knapp und belegte den 8. Schlussrang. Roman Schaad belegte im gleichen Halbfinal den letzten Platz und wurde Gesamt-11.

Dario Cologna zeigte eine starke Leistung. Der Tour-Mitfavorit qualifizierte sich mit der neuntbesten Zeit für die Viertelfinals und scheiterte dort äusserst unglücklich. Er belegte eine Hundertstelsekunde hinter Schaad den 3. Platz und schied aus. Der 14. Schlussrang bringt dem Bündner zehn Bonussekunden für das Gesamtklassement ein. Mit der Halbfinal-Qualifikation wären es nochmals mindestens zwölf Sekunden mehr gewesen.

Im Viertelfinal schied auch Roman Furger aus, der am Ende den 13. Platz belegte. er Sieg ging wie im Vorjahr im Val Müstair an Sergej Ustjugow. Der Russe setzte sich gegen den italienischen Sprint-Weltmeister Federico Pellegrino durch und brachte sich bereits wieder in eine glänzende Position, um seinen Titel zu verteidigen. (chi)