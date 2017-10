Findet Lara Gut zu alter Stärke?

Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen prägten vergangene Woche das Schweizer Wetter. Wenig deutet darauf hin, dass der Winter vor der Türe steht. Nett vom internationalen Skiverband, dass er uns daran erinnert. Denn am Wochenende starten in Sölden die alpinen Skifahrerinnen und Skifahrer in die Weltcup-Saison 2017/18.

Umfrage Ist es sinnvoll, dass die Ski-Saison so früh startet? Ja, schliesslich beginnen sie im Eishockey noch früher.

Nein, es ist noch viel zu früh.

Frauen und Männer treten am Rettenbachgletscher zum Riesenslalom an. Bei den eingefleischten Skifans dürfte die Vorfreude gross sein. Ob das für die Allgemeinheit auch gilt?

Umfrage Werden Sie den Saisonstart in Sölden mitverfolgen? Ja, ich kann es kaum erwarten.

Nein, ich habe noch gar nicht ans Skifahren gedacht.

An diesem Wochenende am Start sein wird Lara Gut – entgegen aller Erwartungen. Die Tessinerin hat sich offensichtlich von ihrer schweren Knieverletzung gut, die sie sich an der Heim-WM in St. Moritz zugezogen hatte.

Umfrage Findet Lara Gut wieder zur alten Form zurück? Ja, sie ist eine heisse Anwärterin auf den Gesamtweltcup.

Sie braucht zwar noch Zeit, aber für Olympia wird sie bereit sein.

Nein, nach dieser Verletzung ist es für ganz nach vorne noch zu früh.

Natürlich steht im Olympiajahr auch Abfahrtsweltmeister Beat Feuz im Fokus. Dieser ärgerte sich zuletzt, dass er in den Favoritenkreis der Abfahrts-Kristallkugel aufgenommen wurde. Feuz selber sieht sich gesundheitlich nicht in der Lage, in zehn Rennen Topleistungen zu erbringen. Unterschätzt er sich selber?

Umfrage Österreichs Abfahrtstrainer zählt unser Weltmeister Beat Feuz zu den Favoriten im Abfahrtsweltcup. Was erwarten Sie von ihm? Ja, als Weltmeister muss er die kleine Kristallkugel gewinnen.

Nein, sein Körper macht konstant gute Leistungen nicht mit.

Mir egal, Hauptsache er reüssiert an den Olympischen Spielen.

Das Schweizer Skikader beinhaltet viel mehr als Gut und Feuz. Das zeigte die WM vergangenen Februar – auch wenn die ganz grosse Konstanz während der gesamten Saison gefehlt hat. Aber Hand aufs Herz: Würden Sie zwei Weltcup-Siege von Luca Aerni einer Olympiamedaille wirklich vorziehen?

Umfrage Abgesehen von Gut und Feuz: Auf welche(n) SkifahrerIn freuen Sie sich besonders? Wendy Holdener: An der Technikerin werden wir noch viel Freude haben.

Carlo Janka: Trotz seiner Verletzung ist mit dem Iceman zu rechnen.

Luca Aerni: Der Kombi-Weltmeister begeistert uns auch in diesem Jahr.

Michelle Gisin: Die sympathische Baselbieterin schafft endgültig den Durchbruch in den Speeddisziplinen.

Jemand anders.

