Hai-Angriff überlebt, nun kämpft er um Medaillen

Es ist im Oktober 2014, als ein Moment das Leben von Sean Pollard schlagartig verändert hat. Er surft an der Wylie Bay in Esperance in Western Australia, als er von zwei Weissen Haien angegriffen wird. Bei der Attacke verliert er den linken Arm und seine rechte Hand. Es war der Erste jemals gemeldete Vorfall, bei dem ein Mensch von zwei Weissen Haien gleichzeitig angegriffen wurde. Mit letzter Kraft schwimmt er an den Strand, wo ihm vier Passanten zu Hilfe eilen. Daraufhin wird er ins lokale Spital gebracht und von dort nach Perth geflogen.

Dank sieben Bluttransfusionen von über drei Litern Blut und zahlreichen Operationen, bei denen seine Wunden mit über 150 Stichen genäht werden mussten, überlebt er.

Sean Pollard spricht über den Haiangriff. Quelle: Youtube.

2015 zum ersten Mal Schnee gesehen

Die nächsten Wochen verbrachte er im Spital. Der gelernte Elektriker musste sein Leben völlig umstellen. Obwohl er rund ein Jahr nach seinem Schicksalsschlag wieder Surfen ging, half ihm eine andere Sportart bei der Verarbeitung der Ereignisse: Snowboarden.

«Was ich vom Snowboarden erhalte, das ähnlich ist wie im Surfen, ist, dass man im Moment lebt. Man fährt einfach, und für diesen Augenblick vergisst man alles andere im Leben.»

2015 begann Pollard mit dem Snowboarden, zuvor hatte er noch nie Schnee gesehen. Und nun drei Jahre später nimmt er an den Paralympics in Pyeongchang teil. Bei seinem ersten olympischen Wettkampf am Montag wurde er Neunter im Snowboard-Cross. Anders als seine Konkurrenten, die sich aus dem Stargate stossen können, muss er rausspringen und so möglichst viel Tempo aufbauen.

«Der beste Weg für mich zu starten, ist es, mein Board seitwärtszustellen und rauszuspringen; leider ist der Startteil hier weniger steil als bei anderen Rennen, weshalb ich weniger Tempo mitnehmen kann. Ich glaube, dass ich viel verbessern kann. Ich snowboarde erst seit drei Jahren, also noch nicht sehr lange.»

Sein nächstes Rennen steht am Freitag an, wo er im Parallel-Riesenslalom antreten wird.

(sal)