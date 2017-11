«Ich habe mich so geschämt»

Hat auch Österreich seinen Missbrauchs-Skandal im Sport? Die Aussagen der früheren Spitzenfahrerin Nicola Werdenigg in der Montag-Ausgabe des «Standards» weisen darauf hin.

Werdenigg fuhr in den Siebziger- und Achtzigerjahren unter ihrem Mädchennamen Nicola Spiess im Weltcup und berichtet von zahlreichen sexuellen Übergriffen aus dieser Zeit. Beteiligt gewesen seien Trainer, Betreuer, Kollegen, Serviceleute.

Sportmonolog - Sexualisierte Gewalt im Skisport: "Ich kann über das Erlebte sprechen": https://t.co/l2TyVIwvaL — DER STANDARD (@derStandardat) November 20, 2017

1975 wurde die Skifahrerin im Alter von 16 Jahren österreichische Abfahrtsmeisterin. Davor war sie «im scheusslichsten Ski-Internat, das man sich nur vorstellen kann.» Der Heimleiter habe die Buben zum Onanieren animiert und auf «Neuankömmlinge» wie sie angesetzt. Ein Schulkollege habe sie zu vergewaltigen versucht. «Im Internat wurde versucht, Menschen zu brechen. Nicht nur bei erzwungenem Essen, auch in der Sexualität.» Spiess wechselte später ins berühmte Skigymnasium nach Stams, dort sei alles ganz anders gewesen. «Ich habe dort nie etwas Verdächtiges erlebt. Mir kam dort nie ein Trainer oder Lehrer eigenartig vor.»

Im Weltcup war es anders. Beim Skiverband hätten die mächtigen Skifirmen grossen Einfluss auf Entscheidungen ausgeübt, es sei um Geld und Verträge gegangen. «Damit fing der Machtmissbrauch an, auch in Form von unangenehmen Annäherungsversuchen. Wer nicht mitspielen wollte, brachte seinen Startplatz in Gefahr.»

Teamkollegin gedemütigt

Werdenigg berichtet von einer jungen Teamkollegin, die bei ihrem ersten Geschlechtsverkehr von einem Kollegen heimlich gefilmt worden sei. «Das Video wurde kurz darauf der Mannschaft vorgespielt. Das ging damals im Scherz durch. Ihm ist gar nichts passiert, sie hat sich zu Tode geschämt und den Sport geschmissen. Es war grausam, aber so war das damals eben.»

Alle im Team hätten von solchen Vorgängen gewusst. Doch geredet sei darüber kaum geworden, und «erst recht nicht dagegen vorgegangen». Auch nicht, als eine Gruppe von Fahrern unter einem Vorwand Frauen in ein Zimmer lockte «und pornografisches Material erstellte». Vielmehr hätten sich die Männer mit solchen Taten gebrüstet. «Man dachte, das sei normal.»

Von Teamkollege vergewaltig

Mit 15 bestritt die Olympiavierte von Innsbruck 1976 ihre erste volle Weltcup-Saison. Mit 16 sei sie von zwei Männern mit Alkohol abgefüllt worden, einer der beiden habe sie darauf vergewaltigt. Es war ein Teamkollege. «Das hat mich jahrelang gedrückt. Ich habe mit niemandem gesprochen, weil ich mich so geschämt habe.»

Jetzt, über 40 Jahre später, im Alter von 59, hat Werdenigg gesprochen. Sie sagt: «Heute bin ich Grossmutter. Ich habe alles hinter mir, es ist abgeschlossen. Ich bin nicht mehr wütend.» Gut denkbar, dass sie mit ihren Aussagen eine Lawine lostritt. (ukä)